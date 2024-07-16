水泥廠無牌開工 急需修例堵漏洞

當局指特難處理 油塘烏煙瘴氣 本報多次揭露油塘水泥廠違規運作，甚至不獲續牌後仍繼續運作。拖拉多時，政府建議修訂《空氣污染管制條例》，引入封閉通知機制以更有效打擊無牌進行指明工序，以及修訂「水泥工程」的涵蓋範圍。立法會環境事務委員會昨討論相關修例，議員葛珮帆直指問題存在多年，令區內居民質疑政府辦事不力，又指水泥廠未有牌照但仍可大模廝樣運作感到不解，認為是明顯的法律漏洞，亦有不少法律罅可走，期望今次修例可盡快落實，解決當地居民的問題。

葛珮帆指過去數年不斷收到油塘區的居民投訴，指當區水泥廠造成非常嚴重的空氣污染，問題更早已持續，不但令區內居民質疑政府辦事不力，尤其後來得知水泥廠不被續牌，但仍繼續營運，令居民十分關注。

居民質疑政府辦事不力 環境及生態局局長謝展寰表示，有遇到一間水泥廠特別難處理，即使有申請禁制令，但法庭亦有很多考慮及需要聆訊，結果該水泥廠在聆訊時用了不少方法去拖延聆訊，當局發出了10多張告票，公司都以各種方法去拖延，法庭亦未能進行審訊，結果令到居民受苦。而今次修例以封閉令的形式，期望可在類似情況發生時，先有命令可停止所有工作。

封閉出入口斷水電供應 他指修例後，政府可以要求無牌經營的水泥廠等即時停工、封閉其出入口、中斷水電供應等，當局同時亦建議精簡審批「指明工序」牌照的申請，預計申請程序可以由9個月，縮短至最快4個月獲批。政府指將於11月向立法會提交修例草案，預料明年初落實新管制措施。

本報多次揭發油塘兩間混凝土廠違規運作，製造污染多年。經本報報道後，當局曾多次要求廠方作出改善，惟一直沒有實際進展。環保署在2021和2022年先後拒絕上述混凝土廠續牌申請，中國混凝土有限公司提出的司法覆核及上訴均一律被駁回，中國混凝土有限公司更入稟高院民事控告環保署，認為署方對《空氣污染管制條例》詮釋有錯，但即使上訴被駁回牌照即時失效，須即時停工，仍被發現廠房繼續運作，懶理被停牌。

另外，當局亦建議修訂《廢物處置條例》，以實施《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》的相關修正案。除管制危險廢物外，亦管制於《公約》附件二指明的其他廢物， 包括住宅廢物 ，以及混雜或難以回收的廢塑膠。 進口或出口受管制廢物均須事先獲得環境保護署簽發的許可證。

根據統計處數據，在2023年的電氣和電子廢物進口及出口量分別約為20公噸及530公噸。而根據環保署資料，在2022年，廢電器和電子設備的回收量和棄置量分別約為48,000公噸及16,000公噸。相比之下，上述的進口和出口量只屬小數。