醫健：成視在人：炎夏暢泳 慎防紅眼症

酷熱天氣下，不少人都愛玩水上活動，泳池或海水暗藏危機，若未做好個人衞生，隨時惹病上身。夏天是傳染性急性結膜炎（俗稱「紅眼症」）的好發季節，大多由過濾性病毒如腺病毒或腸病毒感染導致。患者眼睛的分泌物會突然增多，並變得黏稠，猶如「鼻涕」，令雙眼在睡醒時難以睜開。另伴隨異物感、眼紅、流眼水、灼熱或畏光等症狀。

注意衞生 勿共用物品 紅眼症的症狀可持續十多天，而且有高度傳染性，當家中有患者，除了做好個人清潔，亦不應共用物品，例如毛巾、枕頭、化妝品、眼藥水等。患有紅眼症的人，亦不應再到游泳池或海灘玩水。

一般而言，醫生會根據患者的症狀決定治療方法，例如處方眼藥水或藥物減輕症狀，以及用人工淚液沖走分泌物等；如情況較嚴重，則可能要處方含類固醇的眼藥水。要避免感染紅眼症，建議玩水時應佩戴泳鏡，另不應佩戴隱形眼鏡，以免細菌或病毒黏附在鏡片上，加劇感染風險。如症狀持續，應盡量求醫。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯