基層醫療署成立 承接健康辦工作

【本報訊】醫務衞生局轄下基層醫療署於昨日正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。基層醫療健康專員彭飛舟醫生將帶領基層醫療署，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制訂、質素保證和人員培訓，並透過策略採購統籌處，以策略採購方式規劃基層醫療健康服務及分配資源，從而加強整體基層醫療服務。政府於今日亦會成立基層醫療委員會，協助該署有效發揮其職能及行使職權。

今設基層醫療委會 當局於2022年年底公布《基層醫療健康政策》，列出具體建議和執行計劃，為香港基層醫療健康的未來發展勾畫出策略性路線圖。當局亦於去年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，以建立家庭醫生制度和運用地區康健中心為樞紐，擴闊社區醫療網絡。截至7月11日參加人數超過49,000人，並有逾540名家庭醫生參加計劃，覆蓋650個服務點。

為加強家庭醫生在社區醫療系統的角色，政府資助的多項基層醫療健康計劃自去年10月初起，只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與，與2022年年底《政策》公布時相比表列的西醫數目增加超過四成，反映家庭醫生網絡正逐步形成。

當局亦會研究制訂新法例，賦予基層醫療署權限和法定權力，包括界定基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員服務質素、訂立適用於私營基層醫療服務提供者的服務標準，以及設立服務質素保證機制等。