4歲女縫針心臟驟停 DNA證無關病情

醫管局指院方有責任 7度稱事故不幸 女童心悅於今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停，事件發生近兩個月，心悅目前情況仍然危殆。醫管局公布，基因測試顯示心悅無隱疾，推翻院方早前指她可能有隱疾的說法。醫管局高層昨日亦就事故數次致歉，表示「醫院一定有責任」，但同時至少7度形容事件為「不幸」，又以正進行刑事調查為由，多次拒絕回答有關事故情況的提問，僅指會全力配合相關調查。家屬直言再多道歉也於事無補，希望當局盡快還心悅一個公道。

上周六（13日）在醫院度過5歲生日的心悅，於5月25日晚因後腦傷口，在仁濟醫院接受傷口縫合，期間心臟突然驟停18分鐘，急救後被轉往瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨床診斷為缺血性腦病變。心悅早前一度出現嚴重水腫、肺炎，近日水腫稍有改善，正接受不同藥物治療，但至今仍然情況危殆。

水腫稍改善仍命危 院方於事發後曾指，病人縫針期間出現心臟停頓屬罕見，會循是否涉及罕見病因方向調查事件，至昨日醫管局公布基因測試結果，顯示心悅並無隱疾。醫管局行政總裁高拔陞表示，昨日與九龍西醫院聯網總監羅振邦、仁濟醫院行政總監張子峯，以及瑪嘉烈醫院、仁濟醫院、北大嶼山醫院兒童及青年科部門主管方乃聰，與心悅家屬會面，講解心悅的最新情況。他表示，醫護人員將繼續盡力為心悅提供治療，並為其家人提供支援及協助。

醫管局表示，已透過專科統籌委員會及不同平台，再次提醒醫護人員為兒科病人進行醫療程序前，應加強監察病人、加強與病人及家屬的溝通，以及在有需要時為病人安排醫療程序鎮靜等；而早前委任的急症科及兒科專家，亦已檢視公立醫院的兒科病人臨床程序，並提出多項意見。高拔陞指，整理相關意見後會更新指引，透過不同平台向同事發放，提醒醫護人員注意相關事項，提高整體安全性。

涉事職員調離崗位 高拔陞亦兩度就事故向心悅、其家屬及大眾致歉，但多次形容事件為「不幸」；被問及事件是否涉及人為失誤，高拔陞表示執法部門正就事故進行調查，不便評論及透露詳情，將全力配合執法部門調查，不會排除任何可能性。他又指涉事職員已調離崗位，目前正從事非臨床工作，未有安排休假，往後處理則要看事情發展。仁濟醫院行政總監張子峯亦就事故致歉。

協助跟進事件的議員陳穎欣引述家屬表示，事已至此再多的道歉也於事無補，但總好過不道歉和否認，家屬希望高拔陞親自督導嚴查事件，就是否涉及醫療失誤作出正面交代。