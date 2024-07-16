兒童墮繩網骨裂 室內遊樂場僅願賠$3000

【本報訊】兒童室內遊樂場（Playhouse）近年深受歡迎，不少家長會帶小朋友去「放電」。消委會今年首6個月接獲3宗有關兒童室內遊樂場的投訴，較去年同期上升一宗。投訴個案中，包括小朋友穿越繩網洞時失足墮下致手腕骨裂、報讀幼兒遊戲班獲贈的免費遊玩時間條款欠清晰，以及會籍戶口餘額被全數清零等。消委會提醒業界場地布置必須嚴守安全標準，亦須清楚列明使用條款及細則，減少不必要爭拗。

其中一個案，江小姐與丈夫攜同小朋友到室內遊樂場A遊玩大型歷奇設施，小朋友步行至繩網洞時不幸失足直墮地面，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂。江要求商戶退回入場費並賠償醫療開支等，但一直未獲商戶確實回應，故尋求消委會協助。經消委會介入後，商戶提議賠償3,000元，她尚未接受商戶建議，正考慮採取法律行動。

會籍戶口餘額突清零 另一個案則指，幼兒遊戲班B推出限時優惠，消費者一次過報讀16堂課程即送「一大一細」，4小時任玩室內遊樂場。王太為她的2歲幼子報讀，獲贈相關優惠，其後她帶同4歲長子享用優惠時，卻被告知條款中的「一細」只適用於其幼子。商戶事後願意向投訴人退回餘下課程費用，王太最後選擇讓幼子繼續上課，放棄使用優惠，事件得以解決。

最後的個案則指，室內遊樂場C需要消費者先登記註冊，並充值每次至少200元，成為會員後才可享用服務。張小姐開通會員卡享用一年會籍，她帶同女兒前往遊玩卻被告知會籍到期，早前存入的金額被全數清零，張發現卡上並無顯示到期日及餘額清零條款。

張小姐數月後發現遊樂場的收費每小時加至120元，但會員卡內只有100元餘額，於是便詢問職員可否補20元差額用以遊玩一小時但遭拒。她不滿商戶多次強迫消費者充值，並要求消委會介入索回餘額。惟商戶拒退餘額，消委會建議張考慮尋求法律意見。