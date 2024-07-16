樽裝水攙金屬雜質未超上限

【本報訊】消委會昨日公布針對市面銷售的飲用瓶裝水檢測報告，樣本涉及數十款瓶裝水樣本。檢測報告顯示，所有檢測樣本的有害物質均未超出世衞準則值，可放心飲用。此次檢測的所有樣本中，價格差異頗大，其中天然礦泉水樣本每公升平均售價逾20元，約為蒸餾水及純淨水樣本的3倍。另外，水中含有的溶解性總固體（TDS）含量或會影響水的「口味」，而不同的檢測樣本間TDS含量相差亦較大，報告顯示，天然礦泉水的TDS含量會較高，但亦有發現天然礦泉水TDS含量甚至不及純淨水。

消委會表示，此次檢測從不同零售店購買了30款較常見的瓶裝水樣本進行測試，容量由500至5,500毫升，平均每公升售價由3.6元至114.7元，包括蒸餾水、純淨水、礦物質蒸餾水、礦物質純淨水、天然礦泉水和氣泡天然礦泉水。雖然大部分樣本檢出1至5種金屬雜質，惟檢出量沒有超出本港規定的上限要求，全部測試結果滿意。

是次檢測中，天然礦泉水樣本（加氣或不加氣）的每公升平均售價為20.8元，而蒸餾水及純淨水（不添加礦物質）的樣本均價則為7.02元，反映產品售價與TDS含量沒有必然關係。測試亦發現，蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量普遍較低，3款蒸餾水及兩款純淨水樣本沒有檢出TDS，而3款聲稱添加了礦物質的蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量為每公升22至38毫克。而在測試的21款天然礦泉水樣本中，檢出的TDS含量介乎每公升19至657毫克。TDS含量最低的一款天然礦泉水樣本，每公升僅19毫克，甚至低於一款純淨水樣本（每公升24毫克）。

腎病患者小心飲用礦泉水 消委會提醒，腎病患者或腎功能不佳的人士飲用礦泉水或加礦水前，應先諮詢醫生意見。本港自來水鈣平均含量為每公升14毫克，比添加了礦物質的蒸餾水及純淨水樣本還高，煮沸了的自來水實為經濟環保的選擇。