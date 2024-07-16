4頭髮造型產品 恐削性功能不孕

消委會測試 9成樣本含香料可致敏 想髮型達到理想效果，市民通常會用上不同種類的頭髮造型用品。消委會最新測試50款頭髮造型用品，發現九成樣本檢出1至8種香料致敏物質，其中4款髮蠟髮泥檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，該物質會影響性功能和生育能力；一款噴髮膠樣本檢出揮發性有機化合物含量超過本港規定，可引致眼睛、鼻子和喉嚨不適。消委會指出，5種頭髮造型用品中，以髮蠟樣本所檢出歐盟禁用香料致敏物質和防腐劑最多，促請生產商積極改善產品安全。

是次測試的50款樣本售價介乎30元至650元，包括14款壓縮器罐裝噴髮膠、9款非壓縮型噴髮膠及造型護理噴霧、10款定型啫喱泡沫、髮乳類產品、10款髮蠟和7款髮泥。測試按樣本的類型及其主要成分進行，以檢視當中是否含相關的有害物質，包括香料致敏物質、污染物多環芳香烴、防腐劑、重金屬和揮發性有機化合物。

測試結果發現，9款檢出5種或以上的香料致敏物質，另有3款樣本的香料致敏物質總檢出量超過0.5%；3款髮蠟檢出歐盟禁用防腐劑甲基異噻唑啉酮、一款髮蠟樣本檢出的防腐劑濃度超出內地及歐盟的要求、一款定型噴霧樣本檢出的揮發性有機化合物含量超出本港規定55%。

消委會指，4款樣本檢出禁用的香料鈴蘭醛，含量由0.0018%至0.014%。香料鈴蘭醛是已知的接觸性致敏物，同時屬第1B類生殖毒性物質，在動物實驗中對成年動物的性功能和生育能力造成影響，亦可能影響內分泌系統功能而導致健康問題。

14款定型噴霧 化合物超標 另外，消委會檢測14款定型噴霧的揮發性有機化合物含量，超出本港訂下的最高可容許限值55%。消委會稱，相關資料已轉交環保署跟進。環保署指，現正就超出規例上限的噴髮膠作進一步調查，如發現進口商違反規例會考慮採取法律行動。

此外，測試亦發現有30款樣本檢出芳樟醇、22款樣本檢出檸檬烯，全部超出歐盟須標示該等香料致敏物質的上限，惟部分樣本欠標示，建議廠商改善。

噴髮膠霧化 吸入易過敏 消委會指出，使用噴髮膠類型產品時，當中所含的液體會在使用時霧化成小滴狀而大大增加被吸入的機會，有氣管敏感或者哮喘等問題人士或會過敏或不適，提醒消費者使用時應保持空氣流通，避免大量吸入氣霧。