「小龍」為權富象徵 領養催旺運程

雲文子

【本報訊】蛇作為肉食性冷血動物，在不同的故事、電影渲染下已成為兇惡、狡猾的象徵。不過，古人對蛇的想法可謂恰恰相反。由於蛇的外形與中國傳統故事的龍之形象相似，有人會將蛇視為「小龍」，為財富、權力等象徵。例如皇室成員、大官會穿蟒袍，袍上繡有四爪龍形生物，蟒亦被古人稱為王蛇。近年興起養蛇潮，有指部分人選擇養蛇與風水有關。玄學家雲文子就指出九運屬火，而蛇屬丁巳火，可帶旺運勢，增加人緣、名氣等。不過她又提醒，養蛇人士要考慮身體狀況、生肖，以及擺放位置；由於蛇有靈性，領養蛇會較買蛇更佳。

需小心處理免招禍劫 今年踏入九運，行「離火運」。據雲文子指出，蛇雖然是冷血動物，但屬丁巳火，可提升運勢，亦可以增加人緣、名氣、吸引力等。

蛇火旺帶陰，適合性格急躁者。不過由於蛇具有靈性，比起一般寵物更要小心處理，一旦因不當飼養令蛇生病或死亡，隨時招致禍劫。另外，雲文子提醒，蛇要避免放在病位、家中央的五黃位，心臟弱、低血糖人士亦要避免養蛇，免招「火燒心」；屬豬人士亦要避免生肖相沖。

雲文子又表示，奇門遁甲上有「騰蛇」的概念，可以帶來機遇、腦筋變得更靈活；不過若不當地飼養蛇或會引致運勢反覆，亦可能會招來外遇。她又提到，由於蛇具有靈性，飼主不宜養一些「被捕捉」或遭到不善對待的蛇。若選擇領養蛇，可為其帶來更好的生活及未來，則會「有福報」。