獨家消息：寵物蛇受驚暴走 戲院車廂困獸鬥

進口量連續3年倍增 飼主失魂 咬傷30人 上月本港戲院及港鐵內先後驚現蛇蹤！本報追查發現，近3年進口寵物蛇數量上升近2.9倍，當中去年獲政府許可進口的寵物蛇就有約4.3萬條。而漁護署檢獲走私蛇的數量，亦由2021年的5條，大幅飆升至去年的91條，近九成為熱門寵物蛇種。有市民關注蛇主是否有帶蛇外出「放蛇」的必要，同時憂慮寵物蛇數目驟增，對公眾構成危險。有業界人士透露，店員或飼主沒有關好蛇箱蓋子，隨時造成「走蛇」，而胡亂帶蛇外出如睇戲，也會令其受驚逃走，甚至不排除咬人，過去3年就有近300宗因被蛇咬而求診的個案，約一成來自寵物蛇。

夜行特性 毋須帶出街 漁護署的數字顯示，自2021年起，寵物蛇進口數量連續3年倍增。由2021年約有1.1萬條寵物蛇獲許可進口，去年倍升至近4.3萬條（詳見表）。爬蟲店店員阿傑表示，對比起貓、狗，蛇屬於觀賞型寵物，加上其夜行特性，不需外出。

走私猖獗 混水果入境 他透露，有部分愛好者會偏好稀有品種，亦會有人經由網上平台或不明途徑，購入未獲政府許可的寵物蛇，建議市民透過正常渠道，如持牌寵物店買蛇，因不明來歷的寵物蛇或會有寄生蟲等問題。

業界人士陳先生指確實有部分情況下會導致走蛇，例如店員或飼主沒有關好蛇箱蓋子，寵物蛇就會穿過缺口逃竄。他亦不諱言指現時有不法分子販賣包括蛇等「黑市動物」，由於要將動物偷運，有人會將蛇假扮成水果等不同貨物，直接偷運進香港境內。香港有不少爬蟲類寵物屬瀕危物種，只要經由合法商戶進口，則可合法飼養。

對聲音敏感 逃竄施襲 香港中毒控制中心的數據顯示，2021至2023年間共接獲290宗被蛇咬傷到醫院求診的報告，約10%病人被寵物蛇咬傷，幸無死亡個案。事實上，上月接連在市區出現的均為寵物蛇，分別為王蛇及白吻蟒屬蛇。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指近年養蛇人數確有所增加，同時也令棄養者上升，而早前在港鐵走失的王蛇為本地常見寵物蛇之一，在戲院出現的白吻蟒屬更屬二級瀕危物種，飼主需要領有牌照。他又表示，「蛇無話唔出得街」，例如主人需要帶蛇到獸醫診所求診；但亦有不少人會帶蛇外出「炫耀」，他則認為此舉不可取。他指蛇雖無外耳，但亦有耳骨，戲院音響或會令蛇受驚而想逃走，甚至咬人。

不但養蛇人增加，連帶走私情況亦趨猖獗，近日有男子將逾100條活蛇偷運過境內地時被捕，引起市民關注。根據漁護署的數字顯示，2021年僅檢獲5條走私蛇，去年攀升至91條，其中81條為本地熱門寵物蛇「豬鼻蛇」。署方強調任何人如非按照《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關動物亦會被充公。

議員倡修例增宣傳教育 議員江玉歡指疫情後飼養寵物的市民增加，加上近日寵物走私情況猖獗，政府有必要重新審視現行條例，強調飼養寵物情況今非昔比。對於近年興起爬蟲類寵物事宜，她認為帶蛇外出始終有機會令他人受驚，或會影響公眾秩序；呼籲政府了解本地寵物飼養情況，若非普遍寵物盛行，則有需要對飼主及市民進行教育及宣傳。記者伍萬庭

早前在沙田一間戲院發現一條蛇，證實為白吻蟒屬蛇。 近日有男子將逾百條活蛇偷運過境內地時被捕，引起熱議。 寵物蛇進口及走私概況 今日為世界蛇日，訂立目的是讓大家更理解及愛護蛇。 阿傑表示，蛇屬於觀賞型寵物，加上其夜行特性，不需外出。 球蟒為其中一種港人愛飼養的寵物蛇。（黃仲民攝） 上月在港鐵走失的王蛇屬於常見的寵物蛇，過往曾有市民遭咬傷。