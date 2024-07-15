公務員流失嚴重 當下宜瘦身重組

曾幾何時，一直被視為「鐵飯碗」的公務員，竟然不再吃香？數字會說話，公務員編制逾19萬人，而實際人數約為17.2萬，空缺近二萬個，空缺率為10%。過去5年原來有逾1.4萬名公務員「跳船」。3年年資以下、即試用期內辭職人數最多，有近6,000人，佔總數42%。而年資較深的兩個組別，即5至10年以下及10至20年以下的辭職人數合共4,624人，亦近33%。從數據可見，雖然2023/24年度稍為回落，但亦有逾3,000人辭職。

政府曾解釋有近二萬個空缺的原因，包括退休、辭職，以及為推行新措施和改善服務而開設新職位等的空缺。根據公務員事務局提交立法會的文件指出，由2019/20至2023/24年度，即過去5個年度，總共有14,085名公務員辭職，當中屬3年年資以下有5,916人；3至5年年資以下有1,692人；5至10年年資以下及10至20年年資以下，分別有2,247及2,377人；20至30年年資以下有1,441人，而30年年資及以上則有412人。換言之，年資愈淺，辭職率愈高，可見年輕人或許覺得公務員制度死板，難以有發揮空間。為了吸引年輕人加入公務員隊伍，政府從2023年6月開始接受大學研究生或本科生的入職申請。到2023年9月為止，已有22個職系採用該方式進行招聘，佔所有公務員職系的6%，相關職位共有306個。

高官亦稱，現時在試用期內辭職的公務員佔辭職總數約四成，估計是因為新世代畢業生希望獲得不同經驗，或嘗試不同工種而辭職，政府會盡力留住有能力的年輕人。根據資料顯示，在2019/20年度辭職人數有1,571人，2020/21年度增至1,863人，2021/22年度大幅上升一倍至3,734人，2022/23年度亦上升至3,863人，而2023/24年度則有所回落，辭職人數為3,054人，較2022/23年度減少20%。

事實上，2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，之後亦出現移民潮，而按上述的數字顯示，2021/22及2022/23年度亦出現公務員辭職潮。公務員辭職原因，除了退休，當局只提健康及轉職等。然而，有前公務員指出，身邊不少人辭職是因為移民，原因可能為下一代的教育另覓出路，改變學習環境到外國升學而選擇自己打爛「鐵飯碗」；公務員工會就指現今政府工掣肘多，說話要很小心，或許減低年輕一代加入政府的興趣。簡言之，每個移民的家庭，相信都有自己的想法和故事。

有議員認為，現在政府希望「以結果為目標」，導致公務員工作模式和以往不一樣，要求更高，加上整個香港都出現勞動人口短缺問題，而公務員和私人市場的薪酬福利差距大，因此公務員過去5年出現逾1.4萬人離職。而針對公務員職位目前有近二萬個空缺，政府應做好「瘦身」工作，如該職位長期處於空缺狀況，需要思考職位是否必需，建議政府部門要提升效率，進行架構重組，或善用科技等減少空缺。旨哉斯言！公務員應架構重組，精簡人手，減少冗員，不必經常為空缺、流失而耿耿於懷！