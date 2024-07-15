笑看天下：中國適當時候要亮劍

北約領導人日前在一份聲明中表示，中國已成為俄羅斯入侵烏克蘭嘅「決定性支持者」。對此，中方強烈譴責北約在烏克蘭問題上甩鍋推責，把中國污名化，誤導國際社會，對中國正常嘅軍力建設以及同有關國家嘅關係說三道四。

事實上，中國和平崛起惹來「中國威脅論」已有一段長時間，與此同時，俄羅斯亦備受「關注」。瑞典日前發布覆蓋至2030年的最新戰略規劃綱要，直指瑞典和各個盟國未來幾年面對嘅最大安全威脅係俄羅斯，警告遭遇武裝攻擊並非不可能。

看來，中俄關係今後的一舉一動必成為西方關注焦點。既然中俄無論做甚麼也難以避免沆瀣一氣的嫌疑，那倒不如不要避，也不必避！中俄如期在南海展開聯合軍事演習，俄方兩艘軍艦已抵達廣東湛江軍港，兩國海軍合共7艘艦艇會在今天起，圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等科目，連續3日展開海上實戰演練。

最近中國軍隊還與白羅斯於北約東部邊界舉行「雄鷹突擊2024」陸軍聯合訓練，由本月8日持續到本月中旬。白羅斯係俄軍嘅重要支持者，有指北京藉軍演向美國與北約展示影響力，示威意味濃厚。

中國看來已經不再「韜光養晦」，與其讓北約和西方國家說三道四，倒不如適當時候騷騷肌肉、亮一下劍。中國不但與俄方聯合軍演，軍方近期亦加強於東南亞活動，包括解放軍與老撾人民軍舉行「友誼盾牌2024」聯合訓練；武警部隊與越南公安部機動警察部隊，也將於7月下旬至8月初舉行「合作2024」聯合反恐訓練。

中國好戰及演嘢乎？蓋不得已也！皆因世局險惡，一朝退縮，便被當冇料到，是可忍孰不可忍？