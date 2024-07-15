撥亂反正：特朗普應可笑到最後

昨日談到美國總統拜登在短暫表現回勇後，很快又回復癡呆失言狀態，先將俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基搞錯，又將美國副總統賀錦麗與前總統特朗普撈亂，令要求他退選的呼聲愈趨響亮。事後特朗普在社交媒體僅回應了一句，嘲笑拜登連他與賀錦麗也分不清，就此而已，異常克制低調。

在首場大獲全勝的電視辯論結束、民主黨開始有聲音要求拜登退選後，特朗普便明顯減少針對拜登的人身攻擊，更從未主動談論對方應否退選的問題。因為如果拜登堅拒退選，民主黨不換人，在現階段看來對特朗普最有利。最好是民主黨繼續內訌，繼續批評拜登的昏庸無能及禍黨殃民，一眾金主、媒體與助選人員紛紛「跳船」不再支持他競選，特朗普便可坐享其成，在11月大勝及明年重返白宮。

若拜登最後有自知之明退選，或民主黨來硬的將其撤換，對特朗普反而有一定風險。因為政治幾個月都嫌長，用餘下的3個多月時間，捧紅一名年輕新人出戰並當選，也並非完全不可能的事，尤其在美國這個低智民粹社會。

當年民主黨的克林頓和奧巴馬，最初宣布參選時也不被看好，但憑藉他們在黨內初選及其後正選的電視辯論中表現優異，形象清新，尤其較少政治仇口和黑歷史，在短時間內贏得大量左中右年輕及女性選民支持，最終以壓倒性姿態擊敗共和黨候選人當選總統。問題是民主黨至今仍找不到類似的年輕人選，最新的替補首選竟還是賀錦麗。如之前所述，賀錦麗立場左傾，女性，有色人種（而且不像奧巴馬起碼有一半白人血統），形象既不穩重，也不年輕（59歲），最重要是缺乏新意兼政治厭惡者多。由她來接替拜登出征，特朗普應可笑到最後。