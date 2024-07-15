筆下風雲：金主轉軚 大勢已去

一場電視辯論，成為壓垮拜登的最後一根稻草。民主黨內部有愈來愈多聲音要求他退選，就連原本的好盟友、眾議院前議長佩洛西也鬆口，促拜登盡快決定是否繼續競選。不過，黨友的壓力還不是最致命，最致命是來自金主的重擊。

在美國選總統是燒銀紙的玩意，單是上屆2020年大選，總花費逼近140億美元，成為史上最昂貴的選舉。由此可見，拜登一旦失去金主支持，上帝不要他退選，他也只得退選。《紐約時報》報道，多位民主黨金主目睹拜登上月辯論表現欠佳後，決定凍結總值9,000萬美元（約7億港元）的競選資助，要求他退出總統選舉放棄爭取連任，否則將擱置認捐。

《紐約時報》向來是民主黨的堅定支持者，對拜登任內的報道也是正面居多，但形勢出現逆轉，除了金主凍結捐款的報道外，早前傳出有專治柏金遜症的神經科專家，由去年7月至今年3月8次到訪白宮，暗示拜登患柏金遜症，報道也是出自《紐約時報》。很明顯，民主黨內逼宮勢力已成主流，透過喉舌逼退拜登。

雪上加霜的是，曾揚言絕不捐款給任何一名總統參選人的美國首富馬斯克，也突然選邊站隊。美媒引述消息，指他已捐款給美國政治行動委員會，該組織正是特朗普的助選團。報道並無提及捐款金額，但強調數字「驚人」。商人無寶不落，何況馬斯克此等級數的富商巨賈更是不會「死錯人」。

更耐人尋味的是，另一資訊科技巨頭Meta隨即表示，將在未來數周恢復特朗普的臉書及IG帳號。數日前，特朗普才揚言一旦當選，就會要封鎖他帳號的Meta老闆朱克伯格坐監。如今Meta轉軚，不僅是商人見風使舵的本性作祟，更是拜登大勢已去的明證。