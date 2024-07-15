龍吟虎嘯：法律管不了就江湖了

昨文剛說到拜登會不會想過競選美國總統發生意外的問題，他的競爭對手共和黨的特朗普就在競選活動中遇到槍擊，耳朵受傷流血，一名槍手被擊斃。特朗普在特勤人員護送離開現場時，揮舞拳頭，大聲疾呼，一副無所畏懼、奮戰到底的架勢。

筆者昨文還說到，當年前總統列根遇刺捱了6槍，送院搶救時對老婆南茜說：「抱歉，我沒躲開子彈，下次注意。」不料，這樣的謀殺就發生在同是共和黨的特朗普身上，而且，列根和特朗普都是這40多年來最具娛樂表演能力的政治人物。列根早年是荷里活的演員，演西部牛仔打天下的電影出名。

當年西部牛仔搏殺，講究的是手疾眼快、拔槍的速度和躲避子彈的功夫，因此，列根遇險中槍，會拿「沒能躲開子彈，下次注意」幽默一番。特朗普不同，他雖中槍，但只傷及耳朵而已，又沒有扮演「西部牛仔」的經歷，中槍後的表現完全不同，要憤怒地揮拳怒吼！

美國這些年政治極為混亂，各種矛盾尖銳激烈，社會撕裂，政客和政黨爭權奪利不擇手段，無所不用其極。選舉時「民主、守法、尊重、講禮」的包裝、外衣，早已撕得稀巴爛，社會和政壇充滿了戾氣和殺氣。美國又是一個持槍合法的國家，動不動就用槍桿子「私了」、「公了」諸項事宜。

今次拜登和特朗普爭奪總統大位，早已充滿了不同尋常的緊張氣氛，兩個人和各自支持者的仇恨，從上屆大選就醞釀、厚積。上屆特朗普敗選不認輸，而且在他的鼓動下發生了「國會山莊騷亂」，數以千計的特朗普鐵粉衝擊國會，搗亂破壞，發生流血暴力，似要打內戰。平亂後，這件事一直糾纏不休，「暴徒」和特朗普都要受到法律懲治；一些「暴徒」受懲治很重，特朗普則基本沒事，連今次參選總統都不受影響，這自會引起社會和拜登支持者的強烈不滿。既然法律管不了，那就江湖了。這種恐怖之事多有發生，美國尤甚。