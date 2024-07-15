坦言集：美國的特殊

與歷史上其他的帝國、霸權主義國家相比，美國是特殊的。

一是沒有誰可以像美國在冷戰之後的獨霸天下。大英帝國的日不落國，還有其他帝國與之競爭，英國只是列強之首，因而受到列強的抑制。而美國在冷戰後原則上是不受其他國家的直接制衡，可以隨意橫行。即使近年中國崛起，俄羅斯與伊朗復興，歐洲列強有所離心，全球仍然沒有一個國家或集體，可以在軍事、政治、金融以至意識形態方面與美國作平等對抗。

當前美國經濟力量衰退，還可與中國相比較，且佔了頗大的由歷史積累下來的優勢。也即使美國經濟政策被既得利益者騎劫，去工業化與金融化並行，寡頭壟斷導致經濟競爭力停滯不前，但美國還有足夠的政治信用和政治軍事的支持力，使美元失去了金本位和石油壟斷背書後，仍可以在全球通行。美國還可以在龐大的負債壓力下，單靠信用，而無抵押地發行美元來支付霸權內外的支出，和收買與其競爭各國的精英與高官。

二是正因如此，加上美國超過一個世紀的戰爭都在別國領土上進行，本土安全、資源環境都可保存，還是維持殖民時代便開始的富饒。相對於美國在全球各地進行的霸權搗亂，美國本土竟成為世外樂土。因此，只有美國可以在別國戰亂中得免受到戰火衝擊，反可藉機奪取別國的市場和資源。發戰爭財外，還可以亂世中的樂土來吸納海外別國精英挾帶資金逃難而來，也給本國人民製造出強大的安全感，和由此而有對美國建制的信任與靠攏。

不把美國這兩個特殊條件破壞，美國霸權不易崩潰。也正因為這兩個條件，美國在連場戰爭失敗，經濟政策接連失誤，還可藉機翻身，並且把威脅它最大的競爭對手壓倒，以至打垮。這兩個條件是美國體制與力量可以不斷吸收新血、更新改革、從失敗中復原的主要因素。

中國的復興與俄羅斯、伊朗和其他發展中新興大國的崛起，是對美國全球霸權最大的挑戰。美國能否如收拾英、法，對付蘇聯、日本、歐盟競爭那樣，從危機中復振，抑或是它的全球霸權逐步地被削弱、被分割呢？但即使是後者，美國還有意識形態與亂世樂土的優勢條件，還可既攻且守。當戰亂在美國本土出現，形勢才會轉變。

中國以至其他國家與美國競爭鬥爭，便只能是至少要有一、二十年的時間。