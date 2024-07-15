醫健：藥到病除：高爾夫球肘與網球肘

高爾夫球肘和網球肘並不是只有這兩種球類的運動員才會患上，其實這兩種疾病都是由於過度使用某組肌肉造成的勞損。兩種疾病包含肌腱出現重複性的輕微創傷和發炎導致疼痛。

高爾夫球肘的位置是手肘內側，患者會在屈曲手腕、握拳時出現疼痛，並難以伸直手肘。網球肘的位置手肘外側，患者會在手指、手腕或手臂用力時出現疼痛。

兩種疾病的藥物治療主要包括使用口服非類固醇消炎止痛藥（NSAID），例如布洛芬（Ibuprofen）和雙氯芬酸（Diclofenac）。這類止痛藥有助減輕手肘肌腱發炎和紓緩疼痛，目前的研究指出這類藥物能在短期，即6星期內為患者減輕疼痛和提升活動度。此類藥物常見副作用是腸胃不適，例如胃痛、腹瀉、惡心等。副作用較常見於年長的人士。

此外，有部分人士在使用前需要先諮詢醫生意見，例如正在服用抗血小板、抗凝血藥的人士、患有心血管疾病、哮喘、肝臟或腎臟出現問題的人士。除止痛藥外，醫生可能會選擇使用局部類固醇注射以減輕手肘發炎和疼痛。但這種治療不可過於頻密，長遠亦有機會令病情惡化。因此，局部類固醇注射只適用於短期紓緩症狀，長遠而言應注重於非藥物治療。

非藥物治療包括手肘按摩、手腕肌肉伸展活動和增強前臂及手腕肌力，例如使用啞鈴及手握力鍛煉。此外，應避免長時間使用手肘或過長時間使用手腕，適當地給予休息。如有需要，可以尋找藥劑師、醫生、物理治療師獲取更多相關資訊。

香港醫院藥劑師學會

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