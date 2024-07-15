調查：9成市民有做運動習慣

【本報訊】運動產業化漸成趨勢，亞洲運動及體適能專業學院（aasfp）透過香港政協青年聯會「社青共融計劃」，委託城市大學一眾碩士生進行調查，發現近九成受訪市民有做運動習慣、近三成人擁有24小時健身會籍，更有7.1%市民每月運動消費達5,000元或以上。

近8%人為打卡 調查於3月至6月期間進行，訪問了436名18歲以上市民，以了解香港市民運動和飲食的習慣及消費情況，包括聘請私人教練的習慣、每月花費在運動產品及生酮食品的金額，以及對生酮飲食的理解及實踐程度等。

調查發現，41.2%受訪者表示每周運動一至兩次、26.8%表示每周運動3至4次，甚至有19.9%受訪市民表示每周運動超過5次；目的則以保持身體健康佔多，佔74.5%、塑形佔45.6%、減肥佔37.5%，亦有7.9%人士是為了在社交平台打卡。

團體亦發現，36.9%受訪者表示曾聘請私人教練進行訓練、29.4%表示考過健身教練證書、34.11%為健身室會員，亦有29.6%受訪者是24小時健身室會員。

消費方面，31.9%受訪市民每月運動消費為1,000元至2,999元之間，亦有7.1%人消費5,000元或以上，消費項目以運動鞋最多，比率達88.5%，其次為運動服飾82.8%、食品56.5%、健身會籍42.9%，定期聘請私人教練亦有27.8%。

近年不少港人關注生酮飲食，調查發現超過85%受訪者聽過生酮飲食，其中15.3%人曾經或正在實踐生酮飲食，認為是理想的減重方式，更有40.8%生酮人士每月相關消費達3,000至5,000元或以上。