慢病共治少人知 助分流不盡人意

團體斥宣傳離地 促免檢查費挽口碑 政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」為重點，擬推動一人一家庭醫生分流紓緩醫管局壓力，並提倡及早預防篩查疾病。有組織昨發表基層市民對慢病共治的意見調查，發現有72.8%基層市民未聽過該計劃，在了解計劃後，有76%人希望豁免120元檢查費用，以及60%希望加入血糖及血壓外其他檢查項目。該組織認為調查結果反映計劃現時參加人數未如理想且宣傳「離地」，促請當局為基層市民豁免檢查費用，盡快擴充檢查及治療範圍至更多病種，增加計劃的可負擔性及吸引力。

慢病共治計劃於去年11月推出，目標於3年內服務20萬名45歲以上，未被診斷為高血壓及高血糖的市民。香港社區組織協會和香港老人權益聯盟，於今年首半年以問卷及深入訪談，調查共81名合資格參加計劃的基層市民，對慢病共治的意見。

調查結果發現，有56.8%合資格基層市民在了解計劃後拒絕參與，當中有約76.1%人指若豁免檢查費用方考慮參加。此外，慢病共治篩查病種只針對高血壓、血糖及膽固醇，有約60.9%基層市民認為應增加其他項目。

不同地點應診 繁複不便 而在調查訪問的7位參加者中，有6位發現高膽固醇問題，可惜慢病共治的治療階段不能處理，最後參加者只能無奈離開計劃於醫管局求診，未有達到為醫管局分流至私營家庭醫生的目標。

另外，因應計劃針對年長中高齡人士，惟申請過程需多次來回康健中心、家庭醫生及化驗所，尤其不便長者、家庭照顧者及長工時在職人士，調查中有長者未能適應於不同地點應診，相反醫管局能於同一處所登記，抽血及求診，慢病共治計劃顯得繁複不便。

香港社區組織協會和香港老人權益聯盟認為調查反映慢病共治共付額令基層市民卻步，且計劃配套不足，申請過程繁複；宣傳「離地」，導致未能實際接觸基層群體，也未能達到為醫管局分流的效果。組織建議，計劃應豁免基層篩查收費；同時要盡快擴展計劃項目；並設「地區康健基金」，以鼓勵社區協作，令更多基層認識計劃。