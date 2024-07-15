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貨車撼翻座駕困司機
私家車被撞至翻側。
【本報訊】昨晨6時許，一輛私家車沿天水圍朗天路往蝦尾新村方向行駛，至近蝦尾新村路交界時，與一輛沿天福路駛至的貨車相撞，其中私家車被撞至向右翻側，司機一度被困。救援人員趕至現場時，司機已自行爬出，他手部受輕傷，當場接受包紮治理，毋須送院。意外原因有待調查。
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