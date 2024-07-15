汽水廠疑氣體洩漏 煙霧瀰漫

【本報訊】上周六晚上9時許，沙田小瀝源源順圍17至19號對開街道煙霧瀰漫，有途經駕駛人士懷疑有氣體洩漏而報案。救援人員接報到場，當時洩漏氣體已消散，人員正調查事件起因。據了解，上址太古汽水廠懷疑有容器洩漏二氧化碳，事件中無人受傷，毋須疏散。