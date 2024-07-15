小巴迎頭猛撞 唐狗一死一受創

公路掂行掂過 逆線漫步遇橫禍 大埔林錦公路發生撞死狗事件！兩隻懷疑走失唐狗，前晚相伴在公路一帶徘徊，途經車輛見到牠們的身影，紛紛慢駛避開，另有熱心司機嘗試尾隨「護送」。但是狗狗不識危險，「逆線」而行期間，慘被一輛小巴撞飛，其中一隻狗狗重創吐血，倒臥路邊；另一隻狗狗估計傷勢較輕，但是大受驚嚇，捱撞後負傷竄逃。悲劇驟然發生，有目擊者見到兩隻狗狗捱撞，不禁破口大罵：「有冇搞X錯」；其後有動物義工收到市民通知，立刻趕至了解，可惜經檢查後，證實留在現場的狗狗傷重不治，亦不知道另一隻逃走狗隻的下落。

前晚約11時，一輛25K號線綠色專線小巴，沿林錦公路往大埔方向行駛，至近寨乪路時，迎面撞飛兩隻狗，途經駕駛人士發現報案。有保護動物義工接獲求助趕至事故現場，發現其中一隻雄性狗隻口吐鮮血躺臥路邊，其後證實牠當場死亡，遂用白布遮蓋其遺體。據悉，義工將狗狗遺體運回獸醫中心暫放，稍後轉交善終公司處理。

負傷逃離現場 消息指，兩隻涉事唐狗在事發前曾於大陽輋村村口馬路徘徊，懷疑一同走失。其中被撞斃的狗隻身上有晶片，未絕育，體重超過40公斤；另一隻被撞傷的唐狗則身形較小，懷疑在意外後受驚逃離現場。執法人員接報到場，向小巴司機查問事發經過，案件列作「交通意外有動物受傷」跟進。

有車Cam拍下意外一刻，畫面見到兩犬在馬路中徘徊，期間有多輛汽車駛經牠們身處的位置，駕駛者均亮起「死火燈」慢行避開。駕駛拍片私家車的司機慢駛尾隨兩狗，影片聽到車上一名女子猜測兩犬有人飼養，着同行司機「睇住佢喺前面，由佢去」，惟狗狗其後雙雙走到對面線。適時，涉事小巴疾馳而來，雖然旁邊有駕駛者響號提示，惟小巴司機反應不及，仍然將兩狗撞飛，私家車上兩男女目擊情況不禁「爆粗」，痛批「咁都撞X到，有冇搞X錯」，女子亦指「黐X線，報案」。