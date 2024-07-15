首5個月店舖盜竊案飆12%

【本報訊】近期店舖盜竊案有所增加，零售業界需時刻關注。根據官方數字顯示，今年首5個月的店舖盜竊案件就有3,678宗，較去年同期增加390宗，上升大約12%。熱門被偷的物品包括，保健產品、藥物、洗頭水和鬚刨等；而店舖盜竊的高峰期則是每年11月至1月。相關部門已於本月12日與零售業界交流有關問題，建議加派便衣保安巡查、加裝和優化閉路電視及防盜系統等，同時亦提醒市民切勿以身試法。

根據有關部門數字顯示，今年1月至5月總共錄得36,940宗罪案，較去年同期增加1,077宗，輕微上升3%；當中店舖盜竊案件有3,678宗，佔整體罪案約10%，而首5個月因店舖盜竊被捕的人數則為2,250人，比起去年同期上升近15%。因應近期店舖盜竊案上升，部門日前與業界舉行交流會議，向零售業從業員分享打擊店舖盜竊集團的案例，以及由臨床心理學家從心理學的角度分析匪徒的心態和盜竊原因，希望加強業界的警覺。

部門又指出，每年11月、12月以及1月都是店舖盜竊的高峰期，因為這段期間的洋酒和朱古力等會容易成為店舖盜竊賊人心儀的獵物；而夏天被偷物品大多數為時令水果及雪糕。部門提醒業界，應加強保安，特別留意這些季節性熱門被偷的物品。

偷洋酒損失最大 涉款逾13萬 在今年首5個月中，店舖盜竊中錄得最大損失案件為洋酒失竊，涉及132,145元。部門表示，該案發生於今年2月，店員發現擺放在貨物架的兩支酒不見了，翻查閉路電視後，警方拘捕一名懷疑偷了該兩支酒的22歲男子，並落案起訴他兩項偷竊罪，最終判監6個月。

部門建議業界，為減低店舖失竊的風險，應派職員協助、擺放宣傳貼紙提醒顧客，服裝店職員亦應留意顧客帶入和帶出試身室的衣服數量。此外，部門又呼籲犯案者了解盜竊行為背後的問題，學習以正確方式面對及建立正面健康的支援網絡；並建議尋求專業人士協助了解和知道其問題成因所在，共同尋找合適而有效的壓力釋放方法。