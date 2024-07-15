涉座駕藏武 上海仔未獲釋 泊尖沙咀街頭 終收牛肉乾

【本報訊】黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻座駕被搜出懷疑武器，前日在尖沙咀與另外4人涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕至今仍未獲釋。人員在場完成搜證後，涉事私家車一直停泊在寶勒巷對開，至昨午1時許被票控違例泊車。而在傍晚時分，該輛私家車由司機開往執法部門，交由人員套取指模。消息指，郭等5人將繼續被通宵扣查。

事發於前日傍晚6時30分，有執法人員在寶勒巷7至10號巡邏時，發現一輛私家車上有3人神情閃縮，於是上前截查，期間在該車上搜出3支長約70至90厘米的懷疑木棍，以及一支長約65厘米的懷疑銀色金屬棒。郭永鴻其後在附近剪完頭髮，由另一名保鏢陪同返回私家車，人員經調查後，拘捕郭在內的5名男子（25至66歲）。