東呼即應：治安敗壞 執法部門反應須加快

【本報訊】日前小學升中派位，一段小六學生「讀書係我本分」受訪片爆紅，網上湧現二創潮，米線店、電器零售店等紛紛抽水為自己宣傳；藝人黃美棋與老公鍾健威亦夫妻檔拍片趁趁熱潮。有人就為原片截圖，再套上經典港產片《喜劇之王》的對白來個二創。

小六生讀書本分論 二次創作爆紅

該段小學升中派位受訪片段，當中男同學一句「談辛苦，真的談不上，因為讀書是我的本分啊」，身後兩名同學仔一個便O嘴，「我聽了些甚麼」，另一個則「問你服未」，這番「真性情，堅反應」，令片段一夜爆紅，引發了全城熱議及二創潮。藝人黃美棋與老公鍾健威也來了個夫妻檔演出，還未計不少品牌，立即拋出平面圖，由「昂坪360」到藥水，到電器零售商到米線舖，再到電器生產商、超市與清潔用品等等，反應絕對是一個字「快」。