簡屋迄接近萬宗申請

【本報訊】簡約公屋早前已開始接受報名，今天是優先申請階段的最後一日。房屋局局長何永賢昨日在社交平台上發文表示，簡約公屋接受報名3個星期以來反應踴躍，目前已接獲逾9,600個申請，為首批約4,400個單位的兩倍多。

今次未獲編配 下回將優先 何永賢表示，在優先期內交回表格的申請者，假如今次未獲編配，在下次其他項目出爐時仍會獲得優先處理，故她提醒各合資格市民，應在7月15日內交回申請，好讓自己和家人能更早有改善生活的機會。

何又稱，日前到荃灣與有興趣申請簡約公屋的市民講解細節，現場有不少街坊都想把握機會改善居住環境，但擔心子女轉校需要重新適應。她勸告街坊毋須擔心搬往其他區短暫適應上的問題，因為很多居住過渡屋的基層市民，只需一兩個星期左右，日常生活出行便能非常自如。

房屋局副局長戴尚誠亦一連兩日出動宣傳，日前曾與議員一同帶市民到簡約公屋攸壆路項目「睇樓」；昨日又到元朗街站，以另一種方式接觸更多市民，向市民大眾宣傳簡約公屋。