港投公司主攻硬科技新能源生命科技

【本報訊】港府去年成立香港投資管理公司，統一管理未來基金下的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」及「共同投資基金」。公司行政總裁陳家齊昨表示，已揀選硬科技、生命科技及新能源科技3條「賽道」，並已建立資料庫、數據庫及項目庫，將全速推進投資項目落實。

當局於2022年施政報告宣布成立港投公司，目的是透過物色投資機遇，策略性推動目標產業發展，長遠提升本港競爭力和經濟活力，並賺取投資回報。

陳家齊指，公司要確保項目有中長期回報，同時亦需驅動創科生態圈及產業發展，長遠帶動及提升香港競爭力和經濟活力發展，形容兩個任務不但沒矛盾，更是相輔相成、相得益彰。

陳家齊表示，公司每日會與8至10間企業代表會面，相關投資牽涉公帑，必須提出較高要求和篩選，「守好政府個荷包」，若企業不承諾貢獻香港，就不會納入投資之列。她亦認為，創科關乎前人沒做過的事、或一直解決不到的問題，因此一定要有新元素、新發現，公司會多花時間在這類「耐心資本」上。

起始資金達620億 公司起始管理的資金規模達620億元，陳家齊形容，公司並非被動式投資，只在投資後等相關企業上市或收息，而是會在企業董事會佔一席位，可監察甚至某程度上影響其發展，而公司協助構建創科生態圈時亦會直接「落場踢」，事前會進行詳細盡職審查，一旦覓得適合的產業方和投資者，會安排介紹雙方和一同開會。她又指，目前公司資金仍然鬆動，將全力配合當局政策，支持創科發展。