8‧4全民運動日 康署設施免費玩

【本報訊】康文署將於8月4日舉行「全民運動日2024」，免費開放轄下大部分康樂設施供市民使用，市民可於明日起，以個人身份預訂康文署轄下多項收費康樂設施。公眾游泳池設施毋須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

康體通抽籤分配 康文署表示，於8月4日可供免費使用設施的段節將透過「SmartPLAY康體通」以抽籤方式分配，市民可於本月16日至22日期間登入系統提交抽籤申請。每份申請可包括3個抽籤選項，電腦抽籤分配結果將於本月25日公布，SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節，中籤者毋須確認。如有剩餘段節，未有分派免費段節的用戶可以「先到先得」方式，透過SmartPLAY系統於本月29日上午7時起預訂8月4日可供免費使用的段節。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取一節免收費的康樂設施。

另外，18區指定體育館於8月4日下午2時至6時舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、體育示範及同樂活動等。今年的主題是「親子體能 與你『童』行」，指定場地將設有配合活動主題而設計的親子運動，讓參加者與家人一同享受運動帶來的樂趣。活動券將於7月22日起於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。