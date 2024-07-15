虐兒個案分析App 當局：非免責金牌

【本報訊】為了保護兒童免受傷害，立法會早前三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，強制25項專業人士舉報嚴重虐兒個案，政府將提供指南及設計手機應用程式，幫助分析是否需要舉報個案。被問到這個手機應用程式會否成為「免責金牌」時，當局指程式會就個案是否需要舉報提供指引，若使用者按指引被告知毋須舉報，可較為放心，但強調大部分專業人士都樂意舉報疑似虐兒個案。

勞工及福利局局長孫玉菡昨出席一個電視節目時指出，通過相關法例後只是開始，有關條例牽涉25個專業、約10多萬人需要制訂詳細指引和提供培訓，讓相關人士做好準備，因此當局在條例中訂明，於刊憲後的18個月才正式實施。對於局方會否就收到舉報個案的處理定下指標，他指難以定下硬性指標，強調會竭盡所能做好配套，包括大幅增加寄養家庭津貼等。

未考慮訂「沒有保護兒童罪」 被問及會否在任內考慮訂立「沒有保護兒童罪」，針對第三方沒有阻止虐兒的情況，他認為應先專注落實強制舉報機制，累積經驗後再作考慮，保護兒童工作涉及多個政策局，當局會逐步研究如何加強保障兒童的措施。

立法會早前亦通過修例改組社工註冊局，他強調對社工要求需要謹慎，因應《港區國安法》要求掌握公權力機構自主維護國家安全，加上社工身份特殊，主要服務弱勢群體，獲受助者高度信任。他強調觸犯危害國安罪屬嚴重罪行，必須永久除牌，但其他犯罪並已更生的人士，如情況許可，仍可擔任社工。

針對社工註冊局改組後，原本的選任成員，絕大部分辭職，他有信心年底可選出足夠委員。被問到會否擔心令人不敢入行做社工，他指隨着條例落實，社工註冊局可重回正軌，對有志加入社工行業的年輕人是好消息，前景清晰穩定，現時社工人手不足，值得有志者加入。