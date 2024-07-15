DSE5科考20分 獲聯招派位穩陣

後日放榜 倡善用收生計分器減徬徨 今年香港中學文憑考試（DSE）將於後日（17日）放榜。學友社昨天表示，預計大學聯招（JUPAS）競爭形勢與去年相若，建議考生因應不同分數作不同部署。對於今年大學聯招有新課程及計分改動，而多間大學亦推出彈性收生安排，學友社指應善用各院校的收生計分器及預計收生成績等資料，以便有效評估入學機會。學友社的學生輔導顧問亦估計，學生只要考獲最佳5科20分或以上，能在JUPAS獲派位的機會便非常高。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年文憑試的日校生及自修生只比去年少20人，報名JUPAS的人數也只少了百多人，預計競爭與去年情況相若，考生只要考獲最佳5科20分或以上，能在JUPAS獲派位的機會便非常高，不過實際仍需考慮學生的面試表現、科目選擇、所得分數，以及各院校計分比重的關係等。

最想修讀科目放A1A2 吳寶城又稱，今屆文憑試首次舉行公民與社會發展科筆試，與以往通識科不同，並不以分數計算，成績只會以達標與否來顯示。而不少院校的計分方法亦由以往計算最佳6科（Best 6），改為計算最佳5科（Best 5）。吳強調，學生在修改JUPAS排位時，應善用各院校提供的資料，包括預計收生成績、已調整的入學參考分數及收生計分器等，以獲得更準確預測。

吳又指，聯招的派位隊伍以同學分數排列，分數愈高，排位愈前。同學獲得院校取錄後，該選項後的其他選項，均不會再獲派位。因此吳認為，考生應該把最想修讀的科目放在Band A的A1和A2，而興趣較低但分數較「穩陣」的科目放在A3。

輔導熱線 明通宵服務 為支援應屆考生及家長，學友社放榜輔導熱線已於前日（13日）起投入服務，提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務。熱線在放榜前一日（16日）將提供通宵服務。