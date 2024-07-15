全港首架雙層氫巴 服役過海線

【本報訊】為了達致路邊零排放，城巴旗下全港首輛雙層氫能巴士昨日獲准行走過海路線170號，往來港島華富邨及沙田。雖然昨日天氣炎熱，但仍吸引大批巴士迷捧場乘搭該輛巴士。城巴發言人表示，城巴今後將不再採購柴油巴士，目標在2045年全面使用新能源巴士。

行走城巴170號路線 巴士迷捧場 首輛雙層氫能巴士於昨午1時半從華富（中）巴士總站開出，巴士站已大排長龍，不少巴士迷等候乘坐氫能巴士，部分人更手持橫額到場打氣。城巴亦向上車的乘客派發紀念品，一眾巴士迷上車後均表現興奮。首輛氫能巴士於今年2月起載客，以往主要行駛九龍區路線。因應氫能巴士獲准駛入行車隧道，城巴安排氫能巴士行駛170號過海路線，從薄扶林華富邨開往沙田，途經香港仔隧道、紅隧及獅隧。

城巴表示，計劃會全面檢討採購比例，認為氫能巴士可做一換一替代柴油巴士，效能亦優於電能巴士，而現階段七成氫能巴士及三成電動巴士為合適的比例。城巴又宣布稍後將擴大氫能巴士的服務範圍至其他過海及長途路線，及提供恒常服務。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，目前製造一輛氫能巴士大概需要800萬元，希望待批量生產、技術更成熟後能夠減低至每輛500萬元。他又指灰氫成本比綠氫低很多，更符合營運效益，日後亦會利用太陽能製氫廠。