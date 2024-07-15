加價預示加車租 夾心的哥更難撈

落旗多2蚊睇就好 流失客量隨時白做 全港的士昨日落實加價，起錶即「落旗」收費劃一加2元，市區紅色的士為29元；新界綠色的士為25.5元；大嶼山藍色的士為24元。有的士業界人士認為，的士有需要加價維持營運；但有業界人士則認為，以往加價都會影響生意，預計生意額會下跌。

新收費之下，跳錶價格亦有所調整，紅色的士每次跳錶為2.1元，而車費達102.5元以上，每跳1.4元；綠色的士每次跳錶為1.9元、當車費達82.5元以上，每跳1.4元；藍色的士每次跳錶為1.9元、車費達195元以上，每跳為1.6元。

的士小巴商總會會長周國強在電台一個節目中表示，這10年間的士行業的經營慘況，業界面臨成本上漲，所以有需要加價維持營運，加價後司機收入每日可望有百多元增長。車主可能會分階段調高車租，讓司機能夠適應。

而的士前線司機總會主席藍貴強就表示，近日天氣炎熱，不擔心市民會因為「加兩蚊」就不乘搭的士，相信仍然有市民會乘搭快捷舒適的的士來往目的地，所以對生意應該不會有太大影響，加上近年的士生存空間愈來愈狹窄，市民會理解他們的加價決定。

北上潮 周末搭的士需求少 不過，汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠則表示，的士司機業界對今次加價反應一般，大部分人周末不用上班都會北上消費，令的士需求大減，現時加價只會令市民更卻步，形容加價猶如「玩緊業界」，相信的士加價後，周日生意會比平日少四分之一。

運輸署早前提醒，如果的士咪錶仍未調整以顯示新收費，的士司機必須於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表，乘客必須根據換算表支付新車費。