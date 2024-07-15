化危為機 把握最佳政治舞台 特朗普振臂疾呼 乘機營造強人形象

【本報綜合報道】特朗普在遇刺後的強悍表現贏得不少支持，有分析指特朗普在特勤人員護送離開講台時收起驚魂未定的表情，停下來轉向群眾振臂疾呼「戰鬥」，掀起熱烈掌聲。他一向擅長以煽動性的言論炒熱造勢場合，但他遇刺後立刻穩住情緒，臨機應變，展現把危機轉化為最佳政治舞台的本能。振臂畫面營造出特朗普「命硬」、「強人」的形象，加上身後有飛揚的美國國旗，強化了事件的政治影響力。

民主黨陣營顯得狼狽 中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮認為，特朗普在遇刺事件被塑造成「美國英雄」，對其選情普遍是利多，他遭槍擊後有一張照片廣泛流傳，他臉上流着血，高舉拳頭表示要繼續戰鬥，背後是美國國旗。現在他已被塑造成一個英雄形象，有人甚至已經把這張照片和自由女神拼在一起，一個戰鬥者、一個捍衞美國民主的形象一下子就出來。共和黨籍參議員魯比奧等各路人士都紛紛表忠心。反觀民主黨陣營非常狼狽，拜登在事發後一小時才發表聲明，而且態度有點模糊。以特朗普的個性，遇刺肯定會激發他的鬥志，並加以充分利用，之後兩黨競爭會更厲害。如果拜登一方處理得很不好，矛盾繼續惡化，對其選情非常不利。

有傳同樣有意入主白宮的第三勢力小羅拔‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）都讚賞特朗普的勇氣，小羅勃．甘迺迪有兩位至親遇刺身亡，分別是父親羅拔．甘迺迪、伯父兼前總統約翰．甘迺迪。共和黨眾議員奧登（Derrick Van Orden）直指，特朗普剛剛已經贏了選舉，他的黨友或許不會這麼快下定論，但許多人預測刺殺事件會強化特朗普的支持度，在11月大選前鞏固基本盤。