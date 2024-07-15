拜登返白宮聽匯報 譴責暴力慰問特朗普

眾院議長稱調查 召特勤局國土部FBI問話 美國總統拜登上周六就特朗普遇刺受傷一事開腔，強烈譴責政治暴力，並縮短周末假期返回白宮聽取事件匯報。多次傳出與特朗普密會商討競選事宜的富豪馬斯克明確表態，完全支持特朗普參選總統，希望對方可以快速康復。

拜登：槍械暴力在美無容身之地 特朗普在賓夕凡尼亞州巴特勒縣競選集會遇襲時，拜登在特拉華州里霍博斯比奇的聖埃德蒙教堂出席彌撒。事發後兩小時，拜登在里霍博斯比奇召開記者會，指槍械暴力是病態的，在美國沒有容身之地。拜登強調，不能容許政治暴力事件發生，呼籲全國團結。

拜登指出，特朗普的競選集會應能和平舉行，這是沒有問題。對於事件是否屬於暗殺不遂，拜登則指目前掌握的資訊不夠，他有自己的想法但沒有任何事實依據，因此在發表任何評論前，想確保已掌握所有事實。拜登指，聽到特朗普安然無恙且狀況良好的消息後十分感恩，為他、其家人和所有參與集會的人祈禱，拜登和第一夫人吉爾感謝特勤人員把特朗普帶到安全地方。

拜登返回白宮聽取最新簡報，國土安全部長馬約爾卡斯、總統國土安全顧問蘭德爾、白宮幕僚長津茨及特勤局局長齊特爾等人均有出席。除了拜登外，副總統賀錦麗已聽取簡報。拜登同晚致電特朗普慰問，並與賓夕凡尼亞州州長夏皮羅、巴特勒縣縣長德杜瓦（Bob Dandoy）通話。眾議院議長約翰遜則表明會全面調查，將盡快傳召齊特爾、國土安全部和聯邦調查局官員出席聽證會作供。

馬斯克連發多條貼文關注事件 馬斯克在社交平台「X」連發多條貼文關注特朗普遇刺，包括上傳事發片段，並寫道：「我完全支持特朗普，希望他快速康復。」他之後又發了一張特朗普在特勤人員圍繞掩護離開講台時，仍堅持振臂高呼的相片，並指對上一次美國有如此硬朗的總統候選人已是西奧多羅斯福（Theodore Roosevelt）。馬斯克又轉發影片，指一名目擊者稱曾通知警方集會現場附近屋頂有持步槍的可疑人物，馬斯克直指齊特爾和今次保安的負責人應請辭。

美媒上周五曾指馬斯克已向一個支持特朗普的超級政治行動委員會捐款，具體金額未明，或左右大選選情。馬斯克和特朗普曾有衝突，但兩人關係近來愈趨密切，馬斯克此前尚未公開支持任何一名總統候選人，並指不會為特朗普或總統拜登的競選活動提供資金。本報綜合報道