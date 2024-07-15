危急關頭 特執着4度稱「讓我把鞋穿好」

特勤欲護送離開講台

傳出槍聲後現場一些人說「怎麼回事，怎麼了」，特勤人員也衝上台護住特朗普，說「趴下、趴下」，現場尖叫聲響起。之後有人說「槍手倒下了」，另一人說「我們可以移動了嗎？確認安全了嗎？」一名特勤人員稱「安全了，安全」，另一人說「來吧，先生，來吧」，這時特朗普說「讓我把鞋穿好，讓我把鞋穿好」。特勤人員則回應「我幫你弄好，先生，我幫你弄」，特朗普繼續說「讓我把鞋穿好」。一名特勤則要特朗普「壓住頭側，你正在流血」，但特朗普還是執着於「讓我把鞋穿好」。