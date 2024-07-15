危急關頭 特執着4度稱「讓我把鞋穿好」
【本報綜合報道】特朗普遇刺時立即蹲下，特勤局人員蜂擁上講台掩護他。現場收音聽到，特勤人員確認可以安全移動時，特朗普說了3、4次「讓我把鞋穿好」。
特勤欲護送離開講台
傳出槍聲後現場一些人說「怎麼回事，怎麼了」，特勤人員也衝上台護住特朗普，說「趴下、趴下」，現場尖叫聲響起。之後有人說「槍手倒下了」，另一人說「我們可以移動了嗎？確認安全了嗎？」一名特勤人員稱「安全了，安全」，另一人說「來吧，先生，來吧」，這時特朗普說「讓我把鞋穿好，讓我把鞋穿好」。特勤人員則回應「我幫你弄好，先生，我幫你弄」，特朗普繼續說「讓我把鞋穿好」。一名特勤則要特朗普「壓住頭側，你正在流血」，但特朗普還是執着於「讓我把鞋穿好」。
特朗普離場前仍堅持要緊握拳頭振臂向群眾致意，這一幕成為經典場面。美國有網紅把握「商機」，在社交網公開印有特朗普臉上有血、振臂照片的黑色T恤，寫着「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」網紅表示，T恤售價35美元（約273港元），賺得利潤全數捐給特朗普競選團隊。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：