開槍距離僅130米 屋頂竟未派無人機監視 前美軍狙擊手：保安存重大漏洞

【本報綜合報道】有目擊者憶述，特朗普在關鍵時刻轉過頭才保住性命，否則以毫釐之差擦過右耳的子彈將貫穿頭部。有前美軍狙擊手認為，事件顯然是保安出現重大漏洞，才讓槍手在距離特朗普約130米開槍。

特回頭看圖始避過一劫 一名女目擊者稱，她當時距離特朗普所在的競選舞台僅6排座位，特朗普當時正揮舞雙手，向支持者解釋投影幕上的圖表，並回頭看了其中一張圖。她直言，如果特朗普當時沒那樣做，「子彈就會擊中頭部」。

目擊者早發現槍手位置 另一名男目擊者指，事發時他坐在舞台最左邊的露天看台，聽到幾下槍聲，之後見到一名男子頭部中槍倒地。男目擊者說，槍聲似乎是從露天看台座位區後方傳來，倒地男子後腦中彈，現場人員其後把死者從露天看台移到附近棚子。

目擊者史密斯稱，特朗普演說5分鐘後看到槍手，他拿着步槍爬上了15米外的屋頂。史密斯隨即提醒在場警員，但由於屋頂傾斜形成死角，地面警員可能看不到槍手。

在場的眾議員繆瑟（Dan Meuser）憶述，他與眾議員凱利（Mike Kelly）和參議員候選人麥考密克（Dave McCormick）坐在前排位置，聽到8至10下槍響，看到兩男一女中槍。曾派駐伊拉克並帶領數百場作戰任務的前美軍狙擊手霍爾（Blake Hall）分析多段影片，質疑為何連民眾都可以比安全人員更早發現槍手，屋頂是一個明顯的射擊點，警員應在該處戒備，並派無人機監視。

霍爾又指，有狙擊手小隊在建築物屋頂監控威脅，但他們只配備長槍，通常需要同時配備可更快速接戰的突擊步槍，特別是在300米內的位置，長槍的接戰速度不夠快。他最後指出，特工在特朗普受傷及有平民傷亡後才擊斃槍手，反映保安計劃嚴重失敗，他們發現威脅的速度太慢，屬於「任務失敗」。