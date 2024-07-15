特朗普遇刺 轟穿右耳

護送離開

賓州造勢觀眾中彈1死2傷 20歲槍手擊斃當場 美國共和黨全國代表大會舉行前夕，發生針對前總統特朗普的暗殺未遂事件。篤定再次成為共和黨總統候選人的特朗普，上周六傍晚在賓夕凡尼亞州巴特勒縣出席競選集會期間，有人突然從高處以步槍連開8槍。特朗普右耳遭子彈擦傷，他由特勤局人員護送離場時仍振臂高呼，現場參加者則一死兩傷。特勤局狙擊手火速擊斃槍手，證實他是一名共和黨人。

逃離時「等等」 向支持者說戰鬥 特朗普於上周六傍晚6時11分，在講台上演說提及邊境難民危機時突然傳出一下槍聲，傳出第二下槍聲時特朗普掩住耳朵，到第3下槍聲時特勤局人員邊大叫「蹲下來」邊衝上台掩護特朗普，現場觀眾尖叫聲大作，之後再傳出連串槍聲。多名特勤局人員伏在特朗普身上，另一名特勤局人員上台問他們是否已準備好，並作出移動指示。

兩名手持步槍、配備頭盔及避彈衣的警員上台在左右兩邊掩護，特朗普在5名特勤局人員包圍掩護下起身離開講台，他離場時要求特勤局人員「等等」，並高舉拳頭振臂向支持者說出三聲「Fight」（戰鬥），可見他的臉部和耳朵有血漬。在穀倉屋頂戒備的特勤局狙擊手發現槍手行蹤後開火，槍手頭部中槍後伏屍屋頂。

飛抵新澤西州 特可自行下機 特朗普獲送往醫療設施治療，他在自家社交平台Truth Social發聲明感謝特勤局及所有執法部門快速反應，證實右耳上半部撕裂。他說當時感到有子彈擦過皮膚，之後大量出血便知道受槍擊，向事件中的死傷者家屬表達慰問。特朗普療傷後離開巴特勒縣，6小時後乘坐飛機抵達新澤西州紐瓦克，可自行下機。特朗普遇刺後，紐約警方在特朗普大樓外加強保安。

特朗普翌日再次在Truth Social發文，指感謝所有為思念及為他祈禱的人，只有上帝才能阻止不堪設想的事情發生。他強調不會害怕，保持堅定信仰可無懼邪惡，呼籲支持者團結一致，展示作為美國人的真實性格，不允許邪惡獲勝。他又指，期待出席今日舉行的共和黨全國代表大會，大會一連4日在威斯康辛州密爾沃基舉行。特朗普妻子梅拉妮婭感謝特勤局及執法部門人員冒死保護丈夫，呼籲不要忘記不同觀點及政治遊戲都不如愛。

聯邦調查局證實，企圖刺殺特朗普的槍手是20歲白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），今年的大選本來是他第一次達到法定投票年齡。他是註冊共和黨人，2021年1月曾向一個民主黨政治行動委員會捐款15美元（約117港元）。克魯克斯居於距離現場以南54公里的匹茨堡郊區，聯邦航空管理局（FAA）已關閉克魯克斯家鄉上空的空域。

AR15步槍作案 座駕揭爆炸品 克魯克斯案發時所穿的灰色T恤是由美國積極推動擁槍網紅卡里克（Matthew Carriker）販售的周邊商品，而作案槍械是AR15半自動步槍，AR15是美軍制式步槍M16系列的民用版本，是最受歡迎的民用武器槍械之一，同時涉及美國多宗大型槍擊案，過去10年造成逾200人死亡。值得一提的是，特朗普曾稱自己是「白宮裏擁槍者最好的朋友」。調查人員在現場附近停泊的槍手座駕內發現爆炸品，而作案槍械屬於槍手父親。

聯邦調查局指，案件是針對特朗普的暗殺企圖，目前未確定作案動機。他對槍手能夠發射多顆子彈感到驚訝，細節將在調查後公布。賓夕凡尼亞州警方拒絕回應事發現場是否存在難以防衞的地點，指應詢問負責勘察現場的特勤局。對於有報道指特勤局拒絕加派人手保護特朗普，特勤局駁斥報道完全失實。本報綜合報道

瞄準 中槍 特朗普遇刺位置圖