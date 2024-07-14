加風呼呼吹 市民寒徹骨

「你怕！我怕！個個怕！煙加！酒加！屋租加！巴士加！的士加！多士芝士乜都加！」歌神許冠傑70年代末推出的《加價熱潮》，事隔數十年依然引起共鳴。的士早前獲行會批准加價，今日開始落旗加兩元。可以看見，今年加價一浪接一浪，的士加價只是冰山一角，由公共交通收費，到電力煤氣，再到公私營房屋租金，莫不加加加！生活逼人，在這個炎炎夏日，市民依然感到寒徹骨。

每次加價，行會有求必應，由高官到商界例牌的說詞，就是加幅已照顧市民負擔能力、平衡業界利益，但事實卻是，基層打工仔加薪似有還無，人工加幅遠遠追不上通脹，百物騰貴，加完又加，小市民百上加斤！除了的士今日起加價，港鐵早於6月30日已將票價上調3.09%；巴士公司去年加價，同樣表明不排除今年再申請加價；此外，今年《財政預算案》提出即時增加煙稅約31%，早前已獲立法會三讀通過加稅，香煙售價急漲至100元一包。

就連公屋租金，10月起也將加租10%，雖然一般租戶首3個月可獲豁免加租，但房屋局局長揚言要檢討公屋加租封頂機制，意味將來加幅隨時不止最多加一成。何況一加俱加，目前私樓租金已是高處不勝寒，6月份中原城市租金指數CRI按月急升2.17%，升幅是自2016年10月以來最大。至於劏房租金更是驚人，呎價媲美豪宅，所謂的租管條例猶如無牙老虎。

更須指出，兩電今年1月1日加價後，連煤氣都不執輸，計劃8月1日起加價4.8%。市民直指加幅高過加人工，食肆認為會增加經營壓力，苦不堪言。但不管社會大眾如何叫苦連天，加風都不會停止，未來生活更加難捱。

事實上，在財赤高企下，政府也不斷打劫市民荷包。除了公屋加租，大學學費更將連續3年增加，還有各項政府收費都會陸續加價。運輸署上月起已調整轄下11個政府公眾停車場的收費，其他部門的牌照收費亦有增無減。最令小市民擔心的是急症室收費擬大幅增加，基層日後看病難上加難。要不是垃圾徵費搞得一塌糊塗而胎死腹中，市民連掉垃圾都要被政府榨盡，怎一個窮字了得！

目前經濟不景，零售業數據按月大跌，餐飲業甚至掀起執笠潮，本港過去一直佔有絕對優勢的產業也好景不再。例如股市下跌，樓價更已跌至撤辣前的水平；貨櫃吞吐量也是王小二過年，一年不如一年，近年已跌出全球十大。經濟愈不濟，市民愈不願消費，各行各業愈萎縮，政府收入愈少，反而加價愈演愈烈，陷入惡性循環。生活成本節節上升，「你怕！我怕！個個怕！」豈是無因！

回歸以來，政府政策都是向商界傾斜，公共事業機構申請加價，政府永無托手㬹。過去市旺，市民也不介意多付十元八塊，但現時逆境，一分一毫都會加重生活負擔。偏偏政府自己也莫財，高官和公務員卻年年加薪，一味要市民共度時艱。香港米貴，居大不易，難怪人人爭相北上消費。