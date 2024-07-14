龍七公：三方共贏方案 網約車行得通

新的生產方式出現，就會有新的分配方式，也因此，新與舊分配方式之間、新分配內部之間，都會出現矛盾。在政策工作上，不論是官員還是議員，其能力和擔當的體現，就是解決各種矛盾，以消除矛盾所產生的社會停滯甚至激化。

求同存異 解決矛盾 在個人化點對點交通服務上，傳統的士車主會認為網約白牌車對他們構成不公平競爭，令客源和司機流失，人財兩空。對乘客而言，由於不少傳統的士服務欠佳，加上希望有更多優質選擇，以及更便利的召喚預約方式，部分乘客選擇網約車，然而這種選擇對乘客亦沒有保障。網約車方面，他們希望有合法的營業空間，卻一直沒有法律框架，司機須面對平台未必能保障的法律風險。基本上這是一個市場失序的現象，造成三輸的矛盾循環。

網約白牌車在香港出現已有10年，但政府一直沒有處理。主要壓力來自的士車主，他們擔心引入新的合法競爭者會對牌價造成影響；部分車主曾就政府推出專營的士方案提出司法覆核，最終方案胎死腹中。近年政府推動的士車隊制，的士業界嘗試改善服務，亦同意安裝車廂攝錄儀及行車記錄儀。但我們要認清一個事實，就是網約車已成為一個市場，而放任這個市場，問題只會增加。

在剛過去的立法會交通事務委員會上，就規管網約車平台，政府終於拿出一些決心，局長更強調首先考慮保障市民的權益及利益，不可只顧及個別行業的利益，並會在2025年提出規管網約車平台的立法建議。網約車平台需要規管是社會共識，但要做到三方共贏，有一些關鍵點。首先，合法的網約車平台下，要有一定的新供應和選擇，單靠約18,000輛傳統的士和不足1,500輛的出租汽車許可證，肯定不能滿足市場。但由於香港車多路窄，無數量限制的「野蠻生長」亦不可取，日後引發的問題可能更多。新網約車供應具體數量多少，應科學、精準估算，並確立註冊門檻和注銷機制，將現時不合資格的白牌車從市場騰出，引入一定數量的合法新型網約車，就能減少影響傳統的士的市場份額，使傳統的士與新型網約車優勢互補，更好地服務乘客，專業司機亦可增加就業選擇。

其次，新型網約車的收費和平台分成問題，雖然網約車有其市場彈性，但政策應訂立一些收費指引，平台分成機制也應透明化，防止大型資本以本傷人壟斷市場，最終損害乘客和司機權益。亦要思考如何協助傳統的士轉型，以及傳統的士與網約車公平競爭的關係。筆者建議參考外國經驗，從每個網約平台每年徵費及新型網約車每程徵費，成立一個「的士發展基金」，透過氣價補貼或其他形式，協助傳統的士升級轉型，提高質素。世界上沒有完美的政策方案，行得通的方案是盡量爭取社會大多數的接受，社會不同持份者亦應求同存異解決矛盾，實現乘客、傳統的士和網約車三方共贏。