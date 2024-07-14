撥亂反正：諱疾忌醫 懵然不知

美國總統拜登面對的逼宮退選壓力愈來愈大，多名民主黨參眾兩院議員、幕後大佬、金主以至籌款活動主持人，都紛紛表示現階段的拜登勢難勝戰共和黨的前總統特朗普，要求他自行引退，換人出戰。拜登至今表現堅定，拒絕退選，並且透過頻頻出席國內外活動，不斷公開發言，接受傳媒訪問，甚至紆尊降貴主動打上電台「烽煙」回應外界批評，以嘗試向選民及黨友，證明自己仍然身壯力健和頭腦清醒。

拜登在華盛頓「主場」舉行的北約峰會開幕式的致詞和表現，廣獲各界好評，認為他狀態回勇。但想不到維持不了幾天，去到閉幕記者會時他又再言語失禁，將在場的烏克蘭總統澤連斯基，誤說成其死對頭俄羅斯總統普京。在同日的另一場合，他又將副總統賀錦麗與其競選死敵特朗普撈亂。令人覺得拜登失言、失常才是常態，清醒只是偶然。

與此同時，有媒體揭露，一位擅長醫治柏金遜症（老人癡呆症/認知障礙症的一種）的精神科醫生，在最近不足一年來到訪白宮8次，令人懷疑拜登是否正在接受相關治療，且一直對外隱瞞。白宮否認拜登患有柏金遜症，拜登亦拒絕接受認知障礙測試，但仍然未能平息外界的質疑。不少民眾認為，拜登若非公然說謊，便是像許多柏金遜症患者般諱疾忌醫，有病而不自知。

值得留意的是，是次爆料的媒體是自由派的《紐約時報》，該報自1956年的退休二戰英雄艾森豪威爾將軍以來，便從未支持過任何共和黨的總統候選人，是民主黨的忠實支持者，並且曾經被特朗普頒發其自創的「假新聞獎」。該報為甚麼會作出有關報道？相關的機密資料從何而來？即使拜登真的呆了，其競選團隊也沒可能懵然不知吧？