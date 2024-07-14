自成一家：期望愈高 失望愈大

盛事經濟是今年香港的一個熱門詞語，但一路走來一波三折。今年香港有210項盛事，很難想像每項都能成功，有讚有彈實屬正常。問題反而出在政府和各界對盛事經濟期望太大，視為救經濟的主力，使之承受了不該承受的壓力，結果期望過高，往往以失望收場。

首先要搞清楚，這些所謂盛事絕大部分並非政府主辦，而是由不同商業機構搞出來的。例如本來可以打響頭炮的「球王」美斯訪港足球賽，主辦方本身為英國時尚雜誌。又如近日惹來負評連連的中環海濱「充氣奇蹟」，主辦的也是私人機構。政府在這些盛事所扮演的角色，只是設立基金，給予一定的資助和幫手宣傳。香港每年都會有很多體育、文化、娛樂盛事，這些活動本來就會舉辦，只不過今年多了盛事經濟這頂帽子而已。

香港從不缺乏這類盛事，在經濟環境好的時候，它們錦上添花是很容易的事。但如果經濟大環境不好，要靠這些盛事來反敗為勝，顯然不太現實。若要用政府的「有形之手」刺激經濟，就離不開財政政策和貨幣政策兩大法寶。

可惜香港是一個細小的外向型經濟體，實行低稅率、聯繫匯率。低稅率意味財政刺激的空間有限，因為稅收佔整體GDP的比例低，政府沒有太多錢可以逆周期去刺激；聯繫匯率意味香港沒有獨立的貨幣政策，加減息都要跟隨美國步伐。面對經濟、股市低迷，政府可做的事有限。

但現在時代不同，各界要求政府做「有為政府」，期待當局能扭轉乾坤，這顯然不切實際。即使全年盛事可以如高官所言帶來72億元消費額，亦只相當於香港一年GDP的2%左右。依我來看，應該讓盛事經濟回歸本來的角色，不要戴太大頂帽。