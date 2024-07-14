冰鑑春秋：畫餅充飢 飲鴆止渴

北約發表聯合宣言，明確表示烏克蘭正走在加入北約「不可逆」的道路上，北約肯定烏國入盟所需具備的民主、經濟和安全改革，並指「當盟國同意且條件都符合時」，烏克蘭將收到入盟邀請。看起來這似乎給澤連斯基吃了一劑定心丸，展現北約對烏國的堅定支持，但實際上，這不僅是虛無縹緲的畫餅充飢，還可能是飲鴆止渴，讓更多烏國民眾走上絕路。

當初引發戰爭的原因之一，便是烏克蘭想要加入北約，引起俄羅斯對北約東擴的疑慮所致；而當時烏國加入北約之所以沒有成功，也是因為民主、經濟與安全都離北約的標準太遠，根本無法說服所有盟國讓其加入。經過兩年多的戰爭，這一態勢絲毫未見改變；因戰爭凍結選舉的烏克蘭，怎能稱得上民主？被戰火摧殘得更支離破碎的經濟，哪來的開放透明？至於安全更是一場笑話，此時讓烏國加入，會令北約被迫立即與俄羅斯直接對敵，這是北約盟國絕不可能同意的事情！所以烏克蘭要加入北約，只有一個可能，就是必須結束戰爭，而且是在確保俄羅斯短期內無力再度入侵的情況下，才能讓北約所有盟國點頭答應。

可是問題來了，若烏克蘭只靠着北約支援武器彈藥，就能憑一己之力擊敗俄羅斯，打得俄羅斯總統普京再也不敢西望，那麼俄國必將動亂裂解，烏克蘭還有甚麼必要非得加入北約？俄羅斯若淪落到這個地步，北約還有存在的理由嗎？

所以，這次北約的聯合宣言，和過往多次的保證一樣換湯不換藥，就是繼續用加入北約的大餅，引誘烏克蘭繼續榨乾人力物力投入戰爭。只是對澤連斯基來說，他也別無選擇，只能配合北約演出，悲慘的烏克蘭人民，也只能在北約點滴的持續注射下，拖着衰敗的身軀勉力苦撐。