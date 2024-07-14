橫眉冷看：拜老頭日子不好過

美國總統拜登的支持者當中，荷里活影星佐治古尼很具代表性，他一直是「鐵粉」，上個月更參與競選籌款活動，為對方站台。不過，近日佐治古尼改變態度，主動勸退拜登，他說在是次活動中見到的拜登，跟2010年截然不同，甚至跟2020年也不相同，拜老頭的神智表現，與早前第一場的電視辯論同樣糟糕，這位白宮主人大抵已不再具有領導國家的能力。

佐治古尼言猶在耳，日前拜登又鬧出笑話，在北約峰會的新聞發布會上，他說：「現在我想交給烏克蘭總統來講話，他既有勇氣又有決心。女士們先生們，普京總統。」烏克蘭總統是澤連斯基，他跟俄羅斯總統普京是死對頭，拜登竟將兩人的名字混淆，實在尷尬得很。

拜登這般年老糊塗，卻仍得到不少美國選民的支持，對於這個現象，筆者曾打趣地說，是因為美國有太多吃飽飯沒事幹的人，拜登和對手特朗普，一個像是呆，一個像是瘋，看着兩人表演，比看周星馳電影更加過癮，因此很多選民不想把他們換掉。然而，現實終究是現實，治國可不是鬧着玩的，雖然美國民主黨的支持者未必會組織大規模示威，要求拜登退選，但黨內好些老成謀國之人，漸漸按捺不住。眾議院前議長佩洛西是拜登的老友，日前她也表示，總統先生應盡快決定去留問題，言下之意，似乎是暗示對方應以大局為重，將民主黨總統候選人的席位讓予賢者。

拜老頭的競選之路，應是前路維艱，撐得過今個月，下個月依舊荊棘滿途。最新民調顯示，如果民主黨改由前國務卿希拉妮配現任副總統賀錦麗出選，仍有機會選贏共和黨的特朗普。既是如此，相信民主黨的大老們會繼續向拜登施壓，他未來的日子將更不好過。