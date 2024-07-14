強詞有理：日艦挑釁

日本又無風起浪，一艘護衞艦近日闖入浙江省對出的中國領海，還辯稱可能是「程序錯誤」，更引用《聯合國海洋法公約》的無害通過權，聲稱只要船隻不做出損害沿海國安全的行為，就可以在其領海航行云云。這豈止是狡辯，簡直是睜眼說瞎話，外國軍用艦艇進入中國領海，必須經過中國政府批准，這是基本常識，小日本到底是真無知，還是裝糊塗？再說，日本軍艦擅闖中國領海，誰能判斷到底是有害通過還是無害通過？

對於今次事件，中方表示正在蒐集和分析相關情報，不排除日艦「蓄意挑釁」的可能性。其實不必分析也知道，小日本擺明就是蓄意挑釁。這艘護衞艦進入中國領海後，中方艦船反覆要求其駛離，對方仍然在中國領海內加速航行，約20分鐘後才離開，這是「程序錯誤」嗎？不是蓄意挑釁又是甚麼？寇可往，我亦可往，如果中國軍艦也開進日本近岸12海里範圍內，小日本會有甚麼反應？

都說日本侵華之心不死，並非危言聳聽。今天的日本當然已不是中國的對手，甲午戰爭的歷史不可能重演，但小日本自恃有美國爸爸撐腰，一直狐假虎威，對中國不懷好意，這是人盡皆知的事實。近年日本將中國定位為「有史以來最大的戰略挑戰」，完全照搬美國的論調，還揚言要加強防衞能力阻止中國改變台海現狀，充分暴露狼子野心。

有人指出，世界上最希望中美爆發戰爭的國家就是日本。這不是無的放矢，一旦中美爆發戰爭，不管結果如何，日本都可渾水摸魚，說不定還可乘機擺脫二戰後的束縛，實現「正常國家」的夢想。明乎此，就知道為何日本不斷煽風點火，而且總是衝在反華第一線，除了公然插手台灣問題，還想介入南海問題，這次索性把軍艦開進中國領海，司馬昭之心路人皆知。

面對日本的挑釁，中國除了強力反擊，沒有其他選擇。過去中方就是因為太多顧慮，一再忍讓，對方才會如此囂張。須知小日本向來欺善怕惡，你退一步，他就進一步，今天把軍艦開進來，明天不知又有甚麼花樣，中方還要忍到何時？「打得一拳開，免得百拳來」，這是毛澤東時代的原則，現在該是重新挺直腰桿的時候了。退一步說，即使中方不想擊沉來犯的日艦，起碼也應該放點煙花嚇嚇對方，豈能任其自出自入！