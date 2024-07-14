龍吟虎嘯：拜登想過意外發生嗎

不管民主黨黨內、輿情、金主、民眾怎麼質疑和反對拜登繼續參選總統，到了今日，只要拜登本人願意，就可以參選到底。他說過，只有上帝能阻止他參選。用民間說法，就是出意外，天收他。

拜登參選意志堅定，一是他不服老，認為81歲選總統再幹4年沒問題，世界上八、九十歲的國家元首頗不乏人。二是他認為自己健康無大礙，頭腦清醒，並無老人癡呆症。三是自己能力很強，經驗豐富，執政40多個月，內政、外交成績不俗。四是只有他能夠打敗特朗普，換上民主黨的任何人都不行，不夠分量。五是他不認為自己的民意支持度那麼差，一次辯論失準不代表一蹶不振，只要加倍努力就有轉機，可反敗為勝。六是他認為只要調整好作息時間，調整好健康狀態，就可以令選民重拾信心。

上述6條，決定了拜登日前在北約峰會期間，儘管出現了兩次口誤、張冠李戴，他還是堅稱自己是最有資格參選總統的人，重申決心不變。

然而，大眾的觀感和拜登的標榜、自我期許落差很大，只能由最後的投票結果論對錯。只是，就算最後投票拜登贏了，連任總統了，他的年邁衰老、健康不濟、能力下降、時時烏龍的問題依然存在，而且隨着年齡的增長，只會惡化，不會逆轉。更可怕的是，到了這個年齡，健康隨時會出現「斷崖式」下跳，或突然「出大事」。

因此，在未來4年，不但拜登及其家人會生活在「不可測」的恐懼中，美國政壇、社會和國際盟友也要提心吊膽，「人亡政息」、「人一走茶就涼」是誰都知道的。自己事自己知，拜登會想得這麼「遠」嗎？會想到自己的年齡和健康狀況，有可能給「國家利益」帶來不測和麻煩嗎？當年，美國前總統列根遭刺殺，捱了6槍，送手術室搶救時對夫人南茜說：「抱歉，我沒躲開子彈，下次注意。」那時列根70歲，面對生死有此幽默；拜登今年81歲，似沒想過意外發生。