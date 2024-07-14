坦言集：中國發展

坊間喜以中美經濟規模的大小比較來定兩國的制度優劣，頗有誤導。例如歷史上有奴隸制的美國戰勝已廢除奴隸制的墨西哥，其後在經濟規模超越比它早廢除奴隸制的英國，未必可確定美國的制度包括奴隸制優於墨西哥與英國。

近代美國兩度在經濟方面受日本、歐盟威脅，歐盟總經濟規模一度大於美國，但為時不久，美國反超前，是美國的體制更佳，抑或是戰略政策優勝？更重要的是，美國一直在日本、歐盟駐有重兵，軍事上的控制，是否也是美國壓抑日本、超越歐盟成功的理由？

日本在上世紀90年代第二次戰敗於美國（經濟上），美國促使其取消二次大戰後建立起來的經濟體制與政策，日本便一蹶不振幾十年，這能否反證被毀的日本經濟體制優於美國？美國一旦取得一時（主要是政治與金融）的優勢，便急於將之破壞，以除後患。

亞洲金融危機時，日本遵命自毀長城；南韓頑抗，仍堅持日本式的體制與政策，倒讓南韓可以迎頭趕上，不單止克服金融危機，且在經濟競爭力、科技發展大有超趕日本之勢，本身已成強國。南韓戰後體制源自日本，在金融危機之後，一復興一衰落，並不可證明日韓體制劣於美國，只證明日本在體制方面缺乏堅持和自主，被美國徹底打敗了。

中國經濟與美國比較，幾十年來差距大幅改變，按購買力平價計算，中國規模已勝美國，足以證明在急速經濟大增長方面，中國體制確實優於美國。但以日本、歐盟為例，是否中國不會重蹈日歐覆轍？歷史上蘇聯也是短時間內從歐洲最弱國，一轉而與美國同為全球霸主，分割世界。

而從更大的歷史來看，美國亦多會與英國同樣盛極而衰，像英國由日不落國降為別國附庸。歷史是不斷轉變，沒有萬世不衰的帝國。二、三十年來的變化，美國也由盛而衰，全球走往多極化、多元化，中國未必可堅持勝於美國，中國即使勝亦未必可替代美國稱霸。中國不稱霸和人類命運共同體的概念，更符歷史規律。

中國經濟擴大主因是人口龐大，但中國人口正在減少和老化，人口紅利消失。相反，印度、印尼等新興大國的人口同樣龐大且在青壯階段，人口紅利作用巨大，中國面對它們的挑戰大於歐美，中國應對競爭對象所採的戰略便與以往大不相同。中國縱使超趕美國，也還需繼續努力。