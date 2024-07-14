座駕剷行人路 囂張司機收傳票
【本報訊】昨日凌晨時分，據報一名中年男子在中區一帶消遣期間，結識一名身穿黑色露背長裙的越南籍女子，其後駕駛私家車接載對方離開。至凌晨3時許，該輛私家車駛至雲咸街60號對開，懷疑失控剷上行人路，適時一輛的士駛至，有人疑因駕駛態度問題與的哥爭執，的哥不忿遂報案求助。
身有酒氣 涉不小心駕駛
執法人員接報到場，發現一名姓池（57歲）男子身有酒氣，他經酒精呼氣測試後證實沒有超標，惟查問其個人資料時，有人態度囂張，喝令人員「我叫你唔好手指指，你咁樣（攤大手掌）OK」、「你手指指，指住我」；另在檢查車尾箱時，人員查問物件是否屬於他，他則輕佻回應「唔係我？你㗎？」最後證實車上沒有違禁品。人員經初步調查後，以涉嫌「不小心駕駛」向池男發出傳票。池男與女伴其後各自離去。
在相若時間，一名姓黎（48歲）男子駕駛私家車，沿深水埗石硤尾街西行，當駛至汝州街交界路口，懷疑收掣不及與一輛沿汝州街北行的輕型貨車相撞。意外中，姓林（44歲）輕型貨車司機腰部痛楚，需由救護車送院治理。執法人員替黎男進行酒精呼氣測試，證實他體內酒精濃度超標，遂以涉嫌「酒後駕駛」把他拘捕。黎男其後獲准保釋候查，須於8月中旬向執法部門報到。
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