座駕剷行人路 囂張司機收傳票

【本報訊】昨日凌晨時分，據報一名中年男子在中區一帶消遣期間，結識一名身穿黑色露背長裙的越南籍女子，其後駕駛私家車接載對方離開。至凌晨3時許，該輛私家車駛至雲咸街60號對開，懷疑失控剷上行人路，適時一輛的士駛至，有人疑因駕駛態度問題與的哥爭執，的哥不忿遂報案求助。

身有酒氣 涉不小心駕駛

執法人員接報到場，發現一名姓池（57歲）男子身有酒氣，他經酒精呼氣測試後證實沒有超標，惟查問其個人資料時，有人態度囂張，喝令人員「我叫你唔好手指指，你咁樣（攤大手掌）OK」、「你手指指，指住我」；另在檢查車尾箱時，人員查問物件是否屬於他，他則輕佻回應「唔係我？你㗎？」最後證實車上沒有違禁品。人員經初步調查後，以涉嫌「不小心駕駛」向池男發出傳票。池男與女伴其後各自離去。