貨車急煞飛出鐵鏈 擊中3人如驚慄片

昨日上午，不少途人在沙田大涌橋路一行人過路處，正等候交通燈號過路期間，適時一輛貨車駛至，司機疑見轉燈在即，懷疑急煞貨車下，車上綁着建材的鐵鏈突然斷開四散，在過路處的3名途人猝不及防，慘被鐵鏈擊中倒地，幸他們俱輕傷清醒送院，執法部門已就事故調查。有車Cam拍下事發經過，片段引起網民嘩然，形容事件猶如驚慄電影《死神來了》，隨時「搞出人命」。

事發於昨日上午11時許，根據車Cam片段顯示，涉事貨車當時正運載巨型的圓管形建築材料，沿大涌橋路快線往車公廟路方向行駛，當駛至濱景花園對開一交通燈位時，貨車疑因應交通燈號急煞，車輛頓時「窒吓窒吓」且晃動顛簸，而車上一條綑綁建築材料的鐵鏈突然斷裂，一部分飛彈往半空，另有部分散落馬路或彈飛至行人過路處。適時，上址行人過路處有不少市民正等待交通燈號橫過馬路，不少人察覺異物飛來，隨即退後閃避。

待貨車從鏡頭前橫過，行人交通燈號隨即轉為綠燈，但有市民看似閃避不及，被甩脫的鐵鏈擊中受傷，並在行人過路處倒下。其他途人見狀，紛紛回頭查看傷者情況，同時有人望向貨車行駛的方向，而在驚恐陰霾籠罩下，無人踏出路面半步，影片至此結束。

分別手腳受傷送院 據了解，涉事鐵鏈約一米長、10厘米闊，執法人員封鎖現場調查，事故中共有3人受傷，其中一名姓陳（60歲）男子傷及手指，另一名姓鄧（18歲）女子及一名姓黃（54歲）男子腳部受傷，他們俱清醒由救護車送院治理。姓區（60歲）貨車司機留在現場助查。

有關片段旋即引起網民熱議，有網民形容事件是「死神來了」，直言鐵鏈斷裂飛出，隨時「打得死人」、「頭都爆開花」；另有人認為同類事件時有發生，「其實馬路經常見到帆布帶、鐵鏈、飛機帶，可想而知一日都唔知幾多單」，建議當局應為交通燈設置計時顯示，減少大型車輛急煞引致的意外。