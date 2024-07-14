啟鑽苑半年14「火警」 11次屬誤鳴

【本報訊】啟鑽苑近期已陸續入伙，早前曾被指半年內發生14次火警。房屋署昨日在社交平台上澄清，啟鑽苑第二期自今年2月入伙以來曾發生3次火警，一次在裝修中的單位內發生，兩次在垃圾房；其他的都是警鐘誤鳴個案，原因包括有人食煙或工人觸發煙霧頭、意外碰撞到火警鐘手掣等。

吸煙觸發煙霧頭 誤碰鐘掣 房屋署表示，當新屋苑內大量單位同時入伙，就會發生裝修及住戶搬遷的高峰期，啟鑽苑現正面對此情況，而屋苑管理處已採取特別防火措施，包括與消防處聯絡以獲取專業意見，消防人員亦會不時巡查屋苑，以防患未然。房署補充指，如有火警通報，無論是否誤鳴，管理處都會與消防處人員緊密聯絡，保障屋苑居民安全，同時，管理處會在與各設備承辦商確認安全後，立刻恢復各公共系統，例如供水系統、消防系統或升降機的運作。

房署又指，啟鑽苑管理處已提醒業戶、其裝修師傅及運送傢俬工人不可在公眾地方吸煙，包括樓梯及走廊，亦不要將建築廢料及傢俬包裝棄置在樓層垃圾房、走廊及樓梯。在搬運家具雜物時亦必須小心，避免碰到設於走廊的火警鐘手掣引致警鐘誤鳴。屋苑地下有設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝。管理處亦已加強屋苑清潔及額外增加保安人員上樓巡查，並要求訪客進入大廈必須登記。