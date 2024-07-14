拖拉多年 坪輋行人路擴建

【本報訊】坪輋路行人路工程昨日舉行開工儀式，運輸及物流局副局長廖振新、打鼓嶺區鄉事委員會主席、議員陳月明等出席活動。

使用率高需改善安全 坪輋路位於打鼓嶺，雙線行車，是區內南北雙向的主要幹道，南接沙頭角公路迴旋處，北接蓮麻坑路打鼓嶺警署，途經區內多個村落、廠房、政府服務大樓、雲泉仙觀、打鼓嶺鄉事會以及即將落成的昇平學校過渡性房屋。

陳月明指，由於打鼓嶺曾屬邊界禁區範圍，該路段自上世紀落成後一直甚少維護。隨着2016年邊界禁區範圍收窄，坪輋路全線獲得解封，亦因應區內近年不斷遷入棕地營運、香園圍口岸開放使用以及過渡性房屋項目，坪輋路的道路使用率居高不下。居民一直希望在中短期內可以有改善措施，保證出行安全。

陳指出，爭取改善工作自2022年9月開始，向局方反映北部都會區內鄉郊道路在中短期內需要升級改善的問題，包括坪輋路落成多年，不少路段的行人路已被草木覆蓋以及個別路段可以適當拓寬。隨後又視察坪輋路道路情況，並跟進相關諮詢工作，至今終成功爭取坪輋路行人路工程。

她表示會繼續關注坪輋路擴闊工程，同時鄉郊村路有不少都需要進行中短期改善，以解決區內居民安全使用，避免出現交通意外問題，例如蓮麻坑東段一直是單行道，但附近有兩個村落又有營地項目同停車場等，因此繁忙時段交通堵塞嚴重，會積極跟進。