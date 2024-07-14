SEN青年職涯培訓 助了解能力優勢

【本報訊】本港有特殊教育需要的中學生逾3.5萬名，分別在融合教育及特殊教育下完成中學課程，惟學生畢業後投身職場卻困難重重。香港傷健協會展開「職涯培訓計劃」，今年更與香港教育大學合作以「4C個人資源評測工具」為約90名身體有殘疾的青年及有特殊教育需要（SEN）青年作評估，協助他們釐清自己對就業及職涯規劃的展望，能夠更自主、獨立地生活。

提升關注自主好奇自信 根據教育局資料，特殊學校的中六畢業生人數於2021/2022學年為516人，當中只有14人（2.7%）直接就業，繼續升學及接受職業訓練為175人（34%）。學生畢業後跳出校園的舒適圈，經常面對重重困難，包括公開就業難以與他人競爭、缺乏合適的工作機會、於工作場所未能與同事好好協調等，令他們難以順利就業，過程中經歷比一般人更多的挫折。

協會獲得社會福利署攜手扶弱基金及商界支持，並與香港教育大學合作，推行「樂TEEN滿FUN『Four C 』a Bright Future 」職涯培訓計劃，為約90名年齡介乎16至29歲，身體有殘疾的青年及SEN青年作評估，並提供相關培訓，協助他們提升「關注、自主、好奇及自信」等方面，為職涯作好規劃；透過職場體驗，讓參加者了解職場氛圍及不同崗位的日常工作，並與業內人士交流，認清個人的優勢、資源及職業興趣。

協會總幹事王詠兒稱，讓SEN青年盡早在離開校園前，充分了解自己的能力及優勢，同時針對青年提升自我認識、職場社交、工作態度、壓力、情緒及時間管理、人際關係及理財等軟技能，有助他們在職涯規劃的路上迎接挑戰。協會冀與更多企業及學校合作，透過職場體驗及實習等，讓僱主及員工理解青年的特性，並在公司建立樂於協調及溝通的共融職場文化。